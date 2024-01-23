"Для установления справедливости": Лавров снова заговорил о переговорах с Украиной

Россия в последнее время все чаще говорит о переговорах с Украиной. Однако следует отметить, что речь идет прежде всего о таких переговорах, которые будут проходить на условиях агрессора.

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров снова заговорил о переговорах с Украиной. По его словам, президент страны-агрессора Владимир Путин не против переговоров, однако на условиях, учитывающих национальные интересы России, передает 24 Канал.

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Готовы "выслушать всех заинтересованных в справедливости"

Лавров не перестает повторять тезисы российской пропаганды. По его словам, "для установления справедливости" Запад должен перестать помогать Украине. Он, очевидно, снова забыл, что именно Россия развязала эту войну, а наше государство вынуждено защищаться от нападения врага.

Россия все это время отмечала, что мы будем готовы обсуждать любое серьезное предложение, которое включало бы обсуждение ситуации "на земле", истоков этой ситуации и достижение решения, гарантирующего легитимные национальные интересы России и украинского народа,

– заявил Лавров.

Российские политики время от времени возвращаются к тезисам о переговорах, однако всегда говорится об "интересах России", ведь агрессор не признает того, что именно он начал гибридную войну против Украины почти 10 лет назад и полномасштабное вторжение почти два года назад.

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