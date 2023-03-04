Лавров возмутился, что G20 "не интересует ничего, кроме Украины": его высмеяли даже в Индии
Источник:CNN
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 марта заявил, что "ничто кроме Украины" не интересует G20. Он назвал это "позором".
Лавров отметился еще несколькими возмутительными заявлениями. В частности он заявил, что Россия хочет остановить войну в Украине. В ответ аудитория на конференции разразилась смехом.
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Лаврова высмеяли в Индии
Отметим, что 3 марта в Нью-Дели прошла многосторонняя конференция Raisina Dialogue, ежегодно проводимая в Индии. В этом году там выступал и Лавров. Министр иностранных дел России продвигал российские нарративы. Он заявил, что Москва является "жертвой" в российско-украинской войне.
"Война, которую мы пытаемся остановить, которая была против нас, используя украинцев", сказал Лавров. Именно на этой фразе присутствующие в зале засмеялись.
После короткой паузы Лавров продолжил: "сказалась на политике России, в том числе энергетической. Яркий пример перемен – мы больше не полагаемся ни на какие партнерства на Западе".
Лавров заявил, что Россия перенесет свою энергетическую политику в сторону "надежных" и "проверенных" партнеров, таких как Индия и Китай. Он сказал, что на мир влияют не действия России, а скорее "реакция Запада на Россию".
Как зал разразился смехом во время выступления Лаврова: смотрите видео
Блинкен встретился с Лавровым
- Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров побеседовали на саммите G20. Несмотря на то, что Лавров говорит на камеру, он услышал и понял Блинкена по поддержке Украины в войне против страны-агрессорки.
- Энтони Блинкен подтвердил, что во время короткой встречи с Лавровым призвал его прекратить войну в Украине и поучаствовать в переговорах на основе мирного плана Президента Украины Владимира Зеленского.
- Также дипломат сообщил, что призвал главу МИД России отозвать "безответственное решение" России приостановить участие в договоре о контроле над ядерным вооружением New START.