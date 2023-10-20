Есть только одна причина, почему Лавров поехал в Северную Корею

Визит Лаврова в Северную Корею еще раз демонстрирует – диктатуры пытаются объединить усилия, чтобы вместе сражаться с цивилизованным миром. Поскольку в России осталось не так уж много союзников, готовых помогать ей в войне с Украиной, контакты с Ким Чен Ыном для Кремля – на вес золота.

КНДР и Россия выгодны друг другу

Демонстративное оформление такого военно-политического союза между Москвой и Пхеньяном началось тогда, когда министр обороны России Сергей Шойгу посетил Северную Корею и встретился там с Ким Чен Ыном. Северокорейский диктатор специально демонстрировал российскому министру образцы оружия на выставке.

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Впоследствии уже сам Ким Чен Ын прибыл в Россию для переговоров с Владимиром Путиным. Важно, что диктаторы встретились не где-нибудь, а на космодроме "Восточный". Путин хотел показать Ким Чен Ыну, что он может предложить в обмен на поставки оружия из Северной Кореи.

Сейчас в сотрудничестве заинтересованы и Москва, и Пхеньян. России нужно оружие, чтобы ее войска удерживали позиции на оккупированных территориях Украины.

Неслучайно наступление россиян на Авдеевку произошло после того, как появились сообщения об оживлении железнодорожного движения между Россией и Северной Кореей. Что могут вести из страны, которая ничего, кроме оружия, не производит?

Сама КНДР хочет получить высокие технологии, которые может предоставить Россия. Она хочет быть ночным ужасом для своих соседей по региону. Возможно, Ким Чена Ын имеет более амбициозный план – взять реванш за поражение своего дедушки, коммунистического диктатора Ким Эр Сена, который получил власть в Пхеньяне из рук самого Иосифа Сталина и попытался оккупировать корейский юг. Тогда с помощью цивилизованного мира удалось изгнать корейских коммунистов. Однако мечта о реванше никогда не покидала диктаторов КНДР. Поэтому для Ким Чен Ына тоже важно общаться с российскими руководителями.

Кто стоит над российским и северокорейским диктаторами

Говорить о полной независимости такого общения не стоит. И за спиной Путина, и за спиной Ким Чен Ына есть тень президента Китая Си Цзиньпина. Без китайской поддержки российская и северокорейская экономики не выдержат.

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Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пхеньян состоялся незадолго после того, как Путин встретился с Си Цзиньпином в Пекине, где имел возможность обсудить все детали своих отношений с КНДР. Путин мог задать вопросы, которые никогда не будут звучать публично: "Может ли Китай увеличить поставки военных грузов для КНДР, а Россия приобрела бы это оружие у КНДР не как китайское, а как северокорейское?"

Так китайские корпорации не будут опасаться санкций Запада, а КНДР получит деньги, чтобы прокормить собственное население в условиях перманентного голода.

Можно утверждать, что Лавров ехал к Ким Чен Ыну, зная итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина. Он поехал за оружием. Остается надеяться, что только за северокорейским, а не китайским, и что сумасшедшие россияне не передадут Ким Чен Ыну технологии, которые приведут к ядерным ударам на Дальнем Востоке или эскалации.