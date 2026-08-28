"Зеленский всех переигрывает": Лавров сделал ряд заявлений об Украине, США и визите Ретклиффа

На этой неделе в Москве в один и тот же день побывали глава дипломатического ведомства Ватикана и директор ЦРУ. Глава МИД России раскрыл подробности этих визитов.

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью РБК сделал ряд заявлений об Украине и США.

Зачем в Москву приезжали представитель Ватикана и глава ЦРЦ?

По словам Лаврова, в Ватикане выразили заинтересованность в скорейшем прекращении войны в Украине. Там заявили о готовности помогать в решении гуманитарных вопросов.

Со своей стороны глава МИД пожаловался представителю Ватикана – Полу Ричарду Галлахеру, что, мол, Россия неоднократно проявляла добрую волю, но ее постоянно обманывали. Он напомнил о Минских соглашениях, которые якобы сорвали страны ЕС и Украина. Также министр пожаловался на Великобританию, которая сыграла важную роль в срыве переговоров в Стамбуле в 2022 году.

По словам Лаврова, Халлахер якобы понял позицию Москвы.

Что касается визита главы ЦРУ, то министр сказал, что не присутствовал на встрече с ним. "У спецслужб, как и во всем мире, есть правила взаимодействия. Нет ничего необычного в том, что такая работа ведется за закрытыми дверями. Дипломаты тоже много работают незаметно", – сказал чиновник.

Какое послание Россия направила США?

Также Лавров подтвердил, что Россия спросила у США, как они помогают Украине наносить удары по российской экономической инфраструктуре.

По словам министра, в западной прессе периодически появляются утечки о том, как администрация Трампа помогает Украине финансами, оружием и разведданными. За последние несколько месяцев таких случаев было три–четыре.

Когда появляется такая информация, Москва по дипломатическим каналам передает ее Государственному департаменту США и просит подтвердить, правда ли это.

Лавров говорит, что ответов на такие запросы Россия еще ни разу не получала.

В то же время он положительно оценил то, что Трамп с самого начала проводил политику, отличающуюся от подходов европейских стран и администрации Джо Байдена.

Лавров обрушился на Великобританию и Зеленского

Лавров назвал роль Великобритании в войне России против Украины "наиболее негативной". Он сказал, что Лондон исторически придерживается антироссийской политики.

Министр заявил, что британские и американские спецслужбы еще до окончания Второй мировой войны якобы разрабатывали план масштабного нападения на Советский Союз. На вопрос, не переигрывает ли сейчас Великобритания США в украинском вопросе, Лавров ответил: "Там Зеленский всех переигрывает".

По его словам, украинский президент пытается влиять на всех партнеров, а западные страны якобы все больше раздражает такое поведение.

"Но я бы не стал надеяться на то, что это раздражение будет нарастать и в какой-то момент ему (Зеленскому – 24 Канал) скажут: "Хватит, сдавайся". Нам нельзя поддаваться таким настроениям", – сказал министр.

Он также обвинил Украину в ударах по российским НПЗ, маркетплейсам и гражданской инфраструктуре. Он заявил, что такие действия якобы направлены на то, чтобы посеять страх в российском обществе.