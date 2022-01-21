Лавров заявил, что не услышал от Блинкена ни одного аргумента о позиции США относительно Украины

В Женеве завершились переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова. Последний сказал, что не услышал ни одного аргумента о позиции США относительно Украины

Об этом глава МИД России сказал во время брифинга по итогам встречи с Энтони Блинкеном.

Важно В фокусе – Украина: в Женеве состоялись переговоры Блинкена и Лаврова

Лавров заявил, что во время встречи представители США пытались сделать Украину центром переговоров. Но глава МИД России пытался сместить фокус внимания на "российские предложения". По его словам, американцы пообещали предоставить Москве письменную реакцию на эти предложения.

Я почти уверен, что там вспомнят и об Украине. Но я не услышал сегодня ни одного аргумента, который обосновывал бы американскую позицию относительно того, что происходит на российско-украинской границе. Лишь беспокойство,

– сказал Лавров.

Он добавил, что Россия также обеспокоена "накачкой" Украины оружием. Однако Лавров "забыл", что Кремль еще с октября перебрасывает своих военных и технику к границе Украины, дестабилизируя ситуацию.

Угроза вторжения России: главное

Впервые о возможности полномасштабного российского вторжения заговорили западные СМИ еще в октябре 2021 года. По данным разведки, Россия активно наращивает войска возле наших границ.

Россия всячески отрицает свои агрессивные намерения, хотя кремлевские пропагандисты с экранов открыто говорят о возможности ввода войск на нашу территорию.

В то же время президент Владимир Зеленский призвал не паниковать. Он подчеркнул, что риски российского вторжения не стали больше и напомнил, что война в Украине продолжается уже восьмой год.

Ранее во время своего визита в Украину Энтони Блинкен сказал, что США четко указали России на то, что в случае агрессии против Украины, действия Кремля будут иметь серьезные последствия не только со стороны Штатов.

Итоги встречи Зеленского и Блинкена: смотрите видео