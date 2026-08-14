Лавров заявил, что перемирия в Украине не будет

В планах России нет завершения войны против Украины. Вместо этого враг угрожает усилением ударов по объектам, обеспечивающим работу украинской "военной машины".

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Россия снова отвергает перемирие

Лавров в очередной раз выступил с циничными заявлениями о войне в Украине. По его словам, Россия не согласится с прекращением боевых действий на нынешней линии фронта.

Если бы мы вдруг остановились на линии соприкосновения, мы, по сути, позволили бы перечеркнуть подвиг наших дедов и прадедов, одержавших победу над нацизмом. Это невозможно рассматривать,

– сказал российский дипломат.

Москва, мол, якобы готова остановить боевые действия только при достижении "долгосрочного, надежного и устойчивого урегулирования".

К тому же глава российского МИД пригрозил усилением российских ударов. Враг, как сам заявляет, намерен атаковать объекты, обеспечивающие работу украинской "военной машины" при поддержке Запада.

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До этого российское минобороны опубликовало провокационный пост в соцсетях. К сообщению добавили изображение с "Шахедами" и надписью "Как снег на голову". Подписали его "зимой вам будет заморозка". В Центре противодействия дезинформации отреагировали и заявили, что россияне таким образом обратились сами к себе.