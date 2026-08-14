Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, якого цитують росЗМІ.

Росія знову відкидає перемир'я

Лавров вкотре виступив із цинічними заявами про війну в Україні. За його словами, Росія не погодиться на припинення бойових дій на нинішній лінії фронту.

Якщо ми зараз раптом зупинилися б на лінії зіткнення, ми, по суті, дозволили б перекреслити подвиг наших дідів і прадідів, які перемогли нацизм. Це неможливо розглядати,

– сказав російський дипломат.

Москва, мовляв, нібито готова зупинити бойові дії лише за умови досягнення "довгострокового, надійного та стійкого врегулювання".

До того ж глава російського МЗС пригрозив посиленням російських ударів. Ворог, як сам заявляє, збирається атакувати об'єкти, що забезпечують роботу української "військової машини" за підтримки Заходу.

До цього російське міноборони опублікувало провокативне повідомлення у соцмережах. До допису додали зображення з "Шахедами" та написом "Як сніг на голову". Підписали його "взимку вам буде заморозка". У Центрі протидії дезінформації відреагували та заявили, що росіяни таким чином звернулись самі до себе.