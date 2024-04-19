За последнюю неделю в информационном поле появились аж два плана так называемого мирного урегулирования российско-украинского конфликта – “турецкий" и китайский. На фоне актуализации темы переговоров в Кремле снова заговорили якобы о своей открытости к диалогу. Однако не забыли вспомнить о своих "условиях".

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Пауз в войне не будет

Так, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам. В то же время на время их проведения она не будет прекращать боевые действия.

Министр цинично подчеркнул, что, мол "процесс должен продолжаться". Чиновник добавил, что повторение "стамбульской истории" не будет, то есть пауз в войне никто не будет делать.

Кроме того, Лавров отметил, что переговоры должны происходить с учетом "реалий на земле", то есть незаконного присоединения к России оккупированных частей четырех украинских областей, а также линии соприкосновения.

Высказался Лавров и относительно вероятного столкновения с НАТО. Министр отметил, что Путин неоднократно говорил, что для России нет смысла нападать на страны Альянса.

В то же время чиновник подчеркнул, что, когда НАТО планирует приблизиться к границам России, то в Украине Кремль этого сделать не позволит.

Вероятно, чиновник забыл, что расширение НАТО несмотря на нежелание россиян таки произошло. И в первую очередь "благодаря" российской агрессии против Украины.

Также Лавров порассуждал о судьбе украинских территорий. Он сказал, что не знает, что будет с западными областями. Однако Восточная Украина, которую политик назвал "исконно русской" якобы пылает желанием быть частью страны – агрессорки, приносить цветы на могилы оккупантов имперских, советских и современных времен.

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