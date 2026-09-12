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24 Канал Новости Украины "Останавливать не будем": Лавров сделал циничное заявление о перемирии с Украиной
12 сентября, 17:38
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Обновлено - 17:49, 12 сентября

"Останавливать не будем": Лавров сделал циничное заявление о перемирии с Украиной

Анастасия Колесникова

Риторика Кремля в отношении Украины демонстрирует его истинные намерения. В Москве исключили возможность перемирия во время мирных переговоров.

В частности, это публично сделал глава МИД России Сергей Лавров, выступая на саммите БРИКС в Нью-Дели. 

Что сказал Лавров о вероятности перемирия?

По его словам, Москва якобы остается открытой для диалога, однако прекращать боевые действия на этот период не собирается. 

Мы по-прежнему готовы к переговорам, но на период переговоров специальную военную операцию останавливать не будем,
 – цинично заявил российский чиновник. 

Отдельно Лавров прокомментировал инициативу о возможных контактах Украины и России на самом высоком уровне. 

Приглашение Владимира Зеленского в российскую столицу глава МИД назвал "огромным жестом доброй воли" со стороны России. 

Таким образом он отреагировал на слова спикера Кремля Дмитрия Пескова, который заявил, что, мол, если Зеленский хочет встретиться с Путиным, – то пусть приезжает в Москву. 

Напомним, ранее украинский лидер предложил Владимиру Путину провести личную встречу в декабре 2026 во время саммита "Группы двадцати" в Майами. 

Между тем, в Москве отметили, что возможность поездки Путина на саммит G20 в Майами пока даже не обсуждалась.

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