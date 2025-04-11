Сергей Лавров приехал в Алма-Ату, чтобы принять участие в саммите стран СНГ. Во время разговора с журналистами он в очередной раз сделал скандальные заявления об Украине. Детали передает 24 Канал.

На днях Лавров заявил, что Одессу строили россияне, а значит это российский город. Но как бы ни старался пропагандист, его позиции в Кремле пошатнулись. На сцену вышла новая звезда Путина – Кирилл Дмитриев, с которым у Лаврова конфликт.

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Что сказал Лавров об Украине 11 апреля

По словам российского "дипломата", администрация Трампа понимает ненависть Зеленского к россиянам. А также то, что украинскому президенту придется смириться с потерей территорий.

В России считают, что США хотят понять "первопричины украинского конфликта". В отличие от Европы, которая "игнорирует причины ситуации". Похожее заявление делал Песков в третью годовщину начала полномасштабной войны России против Украины.

Под "первопричинами" в Москве понимают то, что Украина не сдалась тогда, когда на нее напала Россия, и не идет на ультиматумы сейчас. В частности относительно уменьшения численности ВСУ. Россияне же рассказывают, что они "просто защищались от нацистской Украины", а злой Запад двигал границы НАТО все ближе. Поэтому Путин не видел другого пути, кроме как напасть на соседнее государство.

Оккупанты хотят вернуть авиасообщение с США

Сейчас россияне договариваются с США о снятии санкций с "Аэрофлота". Поэтому Лавров мечтает, чтобы между Россией и Америкой возобновилось авиасообщение.

11 апреля в Россию прилетел Стив Уиткофф – это уже подтвердил Песков. Вероятно, спецпредставитель Трампа встретится с Путиным. Но о встрече в Кремле обещают сообщить отдельно.