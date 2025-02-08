"Тризуб" прожигает металл: Сухаревский рассказал о возможностях нового лазерного оружия Украины

Украина создала новое лазерное оружие, способное эффективно уничтожать российские дроны, в частности "Шахеды". Оно может даже прожигать металл, сбивать самолеты.

Командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский рассказал о возможностях нового оружия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на YouTube-канал Pressing.

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Что известно о новом лазерном оружии "Тризуб"

По словам командующего Сил беспилотных систем Вадима Сухаревского, отечественные разработчики всего за несколько месяцев создали перспективное оружие под названием "Тризуб". Оно сейчас проходит испытания. Оно способно прожигать металл и даже сбить самолет.

"Я сопровождаю этот проект для того, чтобы эффективно с помощью технологических решений могли сбивать "Шахеды", разведывательные дроны противника, обеспечить оборону стратегических объектов, мест нашего населения. Мы даем вектор производителям, военным фантазировать на эти все темы", – отметил Сухаревский.

Он также сообщил, что лазерные установки вскоре появятся в арсенале мобильных огневых групп, которые сейчас используют пулеметы и тепловизоры для борьбы с дронами.

Сухаревский отметил, что эта разработка является важным шагом для трансформации Украины из аграрной страны в технологическое государство.

У нас есть огромный шанс выйти из кармы крестьянина на уровень разумного гомосапиенса на мировой арене,

– подытожил он.

Напомним, Сухаревский заявил, что в Силах беспилотных систем проводят научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (R&D). Главной задачей сейчас является противодействие вражеским бортам и беспилотным авиационным системам, в частности противодействие "Шахедам".