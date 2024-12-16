Сухаревский заявил, что Украина имеет свое лазерное оружие "Тризуб"

Украина имеет свое лазерное оружие, которое называется "Тризуб". Также в нашем государстве развивается проект по применению дрона-"матки" с двумя FPV.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова командующего Силами беспилотных систем ВСУ, полковника Вадима Сухаревского, которого цитирует Интерфакс-Украина.

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Что сказал Сухаревский о лазерном оружии в Украине

Во время конференции "Европейская оборонная промышленность: перспективы сотрудничества с украинской оборонной промышленностью" Вадим Сухаревский констатировал, что сегодня Украина является пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазерное оружие.

На сегодня мы уже на высоте более 2 километров этим лазером можем сбивать самолеты,

– сказал он.

По словам полковника, сейчас Силы беспилотных систем на пути к тому, чтобы масштабировать и усиливать лазер. Сухаревский отметил, что этот тип оружия действительно есть и даже уже работает.

Что известно о разработке дронов-"маток"

Вадим Сухаревский также отдельно рассказал о развитии дронов-"маток", которые несут легкие ударные летательные аппараты.

"Мы сегодня применяем так называемые дроны-"матки", носители FPV, с глубиной занесения более 70 километров. Они несут 2 FPV под собой и реально выступают ретранслятором и поражают глубинные объекты противника", – отметил командующий СБС.

Как отметил Сухаревский, это действительно прорыв в украинском производстве оружия. Полковник отметил, что масштабирование этого проекта – один из самых перспективных элементов в его работе.