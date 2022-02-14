В ЛДПР ответили на слухи о смерти Жириновского

Членов партии Владимира Жириновского призывают не верить в смерть политика. В "Либерально-демократической партии России" даже разослали специальные письма.

В сообщениях говорится о том, что не стоит доверять информации о смерти руководителя фракции. Об этом рассказал первый заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Сергей Каргинов.

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Команда Жириновского обратилась в органы

Каргинов назвал тех, кто распространяет такую информацию "злоумышленниками". По его словам, подобные заявления появились в ночь на 13 февраля.

Были провокации, ночные телефонные звонки относительно смерти Владимира Вольфовича. Они "прошли" по всей стране. Мы объяснили ситуацию. Это ложь и безосновательно,

– заявил приспешник Жириновского.

Более того, ЛДПР даже призвала Генпрокуратуру, Следственный комитет, Роскомнадзор и ФСБ проверить, не нарушает ли это законодательство, чтобы, мол, "люди не паниковали, а понимали, что идет провокация".

Госпитализация Жириновского: что известно

У скандального российского депутата обнаружили COVID-19. Ранее он говорил, что вакцинировался 8 раз.

Уже 9 февраля стало известно, что Жириновского госпитализировали в элитную больницу. У политика якобы пораженные 50 – 75% легких.

По данным российских СМИ, состояние депутата Госдумы критическое. Его даже подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние ухудшилось из-за диабета.

Также стало известно, что российский политик более 2 недель скрывал инфицирование коронавирусом. Он просил врачей молчать о положительном результате теста на COVID-19.

Одна из последних угроз Жириновского в Украину: смотрите видео

В ЛДПР до сих пор отрицают то, что украинофобный политик находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ.