У повідомленнях до однопартійців мовиться про те, що не варто довіряти інформації про смерть Жиріновського. Про це розповів перший заступник керівника центрального апарата ЛДПР Сергій Каргінов.

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Каргінов назвав тих, хто поширює таку інформацію "зловмисниками". За його словами, подібні заяви з'явились у ніч на 13 лютого.

Були провокації, нічні телефонні дзвінки щодо смерті Володимира Вольфовича. Вони "пройшли" всією країною. Ми пояснили ситуацію. Це брехня і безпідставно,

– заявив поплічник Жиріновського.

Ба більше, ЛДПР навіть закликала Генпрокуратуру, Слідчий комітет, Роскомнадзор і ФСБ перевірити, чи не порушує це законодавство, щоб, мовляв, "люди не панікували, а розуміли, що триває провокація".

Зауважте! У ЛДПР досі заперечують те, що українофобний політик перебуває у важкому стані та під'єднаний до апарату ШВЛ.

Госпіталізація Жиріновського: що відомо

У скандального російського депутата виявили COVID-19. Раніше він казав, що щепився 8 разів.

Уже 9 лютого стало відомо, що Жиріновського госпіталізували в елітну лікарню. В українофобного політика нібито уражені 50 – 75% легень.

За даними російських ЗМІ, стан депутата Держдуми критичний. Його навіть під'єднали до апарата штучної вентиляції легень. Стан погіршився через діабет.

Також стало відомо, що російський політик понад 2 тижні приховував інфікування коронавірусом. Він просив лікарів мовчати про позитивний результат тесту на COVID-19.

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