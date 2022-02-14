Много шума из ничего

Они распространились в социальных сетях и телеграмм-каналах после того, как Жириновский оказался в больнице в связи с осложнениями коронавируса. Также сообщается, что Жириновский не умирает, а выздоравливает.

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И хотя для его лечения все еще используется кислородная маска, есть надежда у врачей, что этот мастодонт российского приспособленчества скоро вновь займется клоунадой поблизости от кабинета президента РФ Владимира Путина или других российских лидеров.

Жириновский – зеркало той российской политики, которую заслужили его соотечественники своей абсолютной отдаленностью от процессов управления государством и равнодушием по поводу того, кто ими управляет и кто реально решает судьбу россиян. А теперь уже из-за агрессивных намерений президента РФ Владимира Путина – и судьбу соседних с Россией стран.

Его болезнь, а также болезнь престарелого лидера российских коммунистов Геннадия Зюганова вновь заставила задуматься о том, что же такое вообще российская политическая система.

Игрушечная демократия

Жириновский создал свою Либерально-демократическую партию еще в годы СССР. Но сказать, что он вообще ее создавал, было бы большим преувеличением.

Обратите внимание! Так называемая ЛДПР Жириновского, как и другие политические организации, которые возникли в последний период правления Михаила Горбачева, – это искусственные образования, главной целью которых было доказать, что никакая многопартийная система СССР вообще не нужна, а новые политические партии – еще страшнее, чем КПСС.

По крайней мере я очень хорошо помню, как именно такую цель создания новых политических партий мне излагал тогдашний советник Горбачева по многопартийной системе Борис Олейник, когда я спросил его, зачем Кремль привел на один из съездов народных депутатов СССР Жириновского, который попросту пугал народных избранников своим эксцентричным поведением и двусмысленными политическими заявлениями.

Вскоре стало ясно, что Жириновского могут использовать как инструмент не только коммунисты, но и новые российские власти. В 1993 году, в разгар политического кризиса, который произошел из-за конфликта Бориса Ельцина и съезда народных депутатов РСФСР и завершился расстрелом Белого дома, Жириновский сакумуллировал голоса недовольных ельцинским правлением, фактически победил на выборах в Госдуму России, а в этой Госдуме стал послушным исполнителем воли новой власти во главе с Ельциным.

Сразу же стало ясно, что Жириновского можно использовать для любых экстравагантных политических инициатив, для мерзопакостных шовинистических и человеконенавистнических заявлений, которые постыдился бы тогда делать любой уважающий себя российский политик, и смотреть: а как же вообще эти заявления воспринимаются россиянами? Не шарахаются ли они в ужасе от Жириновского и его приспешников? Не шарахались.

Кто прячется за личиной Жириновского

И тогда понемногу политический курс Жириновского стал курсом нынешней российской власти. Можно сказать, что сейчас президент РФ владимир Путин выступает со столь злобными и человеконенависническими заявлениями, которые даже даже самому Жириновскому и не снились.

Примечательно! И в этом смысле Жириновский в принципе нынешней российской власти и не нужен. Если он исчезнет из политики, то, по-моему, его исчезновение заметят только те, кто воспринимает политику как бесконечную клоунаду.

Зюганова это тоже касается. Лидер российских коммунистов пришел к власти в собственной партии после того, как коммунистам удалось восстановить свою политическую организацию в России, ранее запрещенную указом президента Бориса Ельцина. С тех пор лидер коммунистов никогда не менялся.

Коммунистическая партия России стала таким же авторским проектом Зюганова, как ЛДПР является авторским проектом Жириновского. И обе политические организации давно уже находятся на подтанцовках у Кремля и получают указания относительно своей деятельности в кабинете соответствующего заместителя главы Администрации президента России.

Сейчас человеком, который отвечает за танцы Жириновского и Зюганова на ниточках, является бывший российский премьер-министр Сергей Кириенко, когда-то игравший роль записного российского либерала. Такая вот ирония судьбы и для Зюганова, и для Жириновского.

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Путинские шуты

Зачем же тогда вообще эти люди нужны Кремлю, если от них ничего не зависит, а в Госдуме РФ они голосуют так, как предписывают в Администрации президента России, да еще и пытаются быть более инициативными шовинистами, чем их кураторы?

Вспомнить хотя бы предложение российских коммунистов признать независимость так называемых "Л/ДНР", которые на самом деле являются просто оккупированными территориями Украины (их грабят и уничтожают российские наемники и их кураторы из ФСБ и ГРУ Генерального штаба российской армии).

А для имитации демократии, для демонстрации того, что рядом с так называемой партией жуликов и воров, "Единой Россией", которая просто является убежищем для оплывшей жиром российской номенклатуры, есть и другие партии, которые выражают как бы мнение других слоев российского населения, но на самом деле являются просто филиалами той же "Единой России".

И мы видим, что очень многие россияне вообще не способны понять, что между "Единой Россией", Коммунистической партией, ЛДПР и "Справедливой Россией" Миронова, который тоже руководит своей имитационной организацией с начала 2000-х, то есть уже два десятилетия, вообще нет никакой разницы.

Вспомним, что во время так называемого "умного" голосования оппозиционер Алексей Навальный, который находится в заключении и воспринимается российским политическим режимом в качестве врага, советовал своим соотечественникам голосовать не за представителей "Единой России", а за представителей любой другой политической партии.



Владимир Жириновский стал ширмой для режима Путина, который скрывает отсутствие демократии / Фото "Главком"

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То есть, по сути, в выборе между "Единой Россией", коммунистами и жириновцами Навальный предлагал своим сторонникам выбирать коммунистов и жириновцев, не желая говорить своим соотечественникам, что между всеми ими вообще нет никакой разницы, что это – одна и та же политическая система и что для того, чтобы оздоровить политическую систему России, на ней не должно быть партий, которые подчиняются Кремлю и получают соответствующие указания и льготы прямо в Кремле.

Важно! Но все это недостижимо до сих пор для многих россиян, как и понимание того, что Владимир Путин, который проходил свою чекистскую службу на территории Германской Федеративной Республики в свое время, выстроил в России ту же самую ГДР.

В этой так называемой социалистической стране тоже было много партий, много партийных лидеров, которые сидели в своих креслах до глубокой старости. Однако все управление этими партиями осуществлялось из одних и тех же кабинетов в руководстве главной партии страны и, разумеется, в Министерстве государственной безопасности ГДР, с которым тесно сотрудничал Путин в бытность свою чекистом и во время работы в Восточной Германии.

И Путину это, очевидно, так понравилось, что в таких же бессмысленных марионеток он превратил и партийных лидеров своего президентства. В общем, в этом тоже особой сложности и необходимости не было, потому что такими марионетками они захотели стать еще в ельцинские времена. Поэтому вопрос живы они или мертвы особого значения, между прочим, не имеет. Это все – политические трупы.

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