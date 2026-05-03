Минус 70 процентов станции: в сети показали спутниковые снимки ЛПДС "Пермь"

Линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Пермь" была под украинскими атаками. В сети показали спутниковые фото, где видны последствия поражений.

Детали привел телеграм-канал Exilenova+. Дроны СБУ ударили по "Лукойл-Пермнефтеоргсинтезу" за более 1 500 километров от Украины 30 апреля, перед тем также был удар.

Какие последствия атак на Пермь, что видно на спутниковых фото?

Издание информирует, что за два рейда было выжжено примерно 70 процентов всей ЛВДС.



Спутниковые снимки ЛДВС "Пермь" после обстрелов / Фото Exilenova+

На территории перекачивающей станции были уничтожены все резервуары объемом 50 тысяч метров кубических каждый, что составляет примерно 314 тысяч баррелей нефти/нефтепродуктов в каждом резервуаре. Значительная часть технологических труб выгорела в связи с разливом нефтепродуктов,

– говорится в сообщении.

Также там указали, что один резервуар (предположительно, на 20 тысяч метров кубических) частично подгорел, еще три остались неповрежденными.

Еще более поразительные фото 3 мая выложил телеграмм-канал Dnipro Osint.



Последствия атак на Пермь / Фото Dnipro Osint

Важно, что технологический процесс на станции выведен из строя на неопределенный срок.

Справка. ЛПДС (рус. ЛПДС) обеспечивает бесперебойную работу оборудования системы магистральных нефтепродуктопроводов. Также осуществляет хозяйственную деятельность двух и более нефтеперекачивающих станций (НПС), участков нефтепроводов, которые закреплены за ней.

Впоследствии Exilenova+ добавили: на ЛПДС "Пермь" сожгли примерно до 20 миллиардов рублей. По расчетам канала, один резервуар на 50 тысяч тонн – это около 700-800 железнодорожных цистерн или примерно 1 средний нефтяной танкер.



Что поражено в Перми после атак / Фото из телеграм-канала "Киберборошно"

Интересно! Политолог, бывший народный депутат Александр Черненко заявил: последние удары СБУ свидетельствуют о переходе к новой модели экономического давления на Россию. Речь о том, что поражение инфраструктуры в глубине территории становится системным инструментом ведения войны. Поэтому горят не просто резервуары, а будущие долларовые потоки в военный бюджет России. Таким образом, из-за успешных ударов СБУ Кремль не может заработать.

Для понимания масштабов поражения СМИ выложило фотографии резервуаров. Из них становится понятно, что эти сооружения действительно огромные.

Насколько большие резервуары с нефтью / Фото из телеграм-канала Exilenova+

Добавим, что жители Перми так же, как и жители Туапсе, видели "нефтяной дождь" после атак 29 и 30 апреля.