Деталі навів телеграм-канал Exilenova+. Дрони СБУ вдарили по "Лукойл-Пермнафтооргсинтезу" за понад 1 500 кілометрів від України 30 квітня, перед тим також був удар.

Які наслідки атак на Перм, що видно на супутникових фото?

Видання інформує, що за два рейди було випалено приблизно 70 відсотків усієї ЛВДС.



Супутникові знімки ЛВДС "Перм" після обстрілів / Фото Exilenova+

На території перекачувальної станції було знищено всі резервуари об'ємом 50 тисяч метрів кубічних кожен, що становить приблизно 314 тисяч барелів нафти/нафтопродуктів у кожному резервуарі. Значна частина технологічних труб вигоріла у зв'язку з розливом нафтопродуктів,

– мовиться в дописі.

Також там указали, що один резервуар (імовірно, на 20 тисяч метрів кубічних) частково підгорів, ще три лишилися неушкодженими.

Ще більш разючі фото 3 травня виклав телеграм-канал Dnipro Osint.



Наслідки атак на Перм / Фото Dnipro Osint

Важливо, що технологічний процес на станції виведено з ладу на невизначений термін.

Довідка. ЛВДС (рос. ЛПДС) забезпечує безперебійну роботу обладнання системи магістральних нафтопродуктопроводів. Також здійснює господарську діяльність двох і більше нафтоперекачувальних станцій (НПС), ділянок нафтопроводів, які закріплені за нею.

Згодом Exilenova+ додали: на ЛПДС "Перм" спалили приблизно до 20 мільярдів рублів. За розрахунками каналу, один резервуар на 50 тисяч тонн – це близько 700-800 залізничних цистерн або приблизно 1 середній нафтовий танкер.



Що уражено в Пермі після атак / Фото з телеграм-каналу "Кіберборошно"

Цікаво! Політолог, колишній народний депутат Олександр Черненко заявив: останні удари СБУ свідчать про перехід до нової моделі економічного тиску на Росію. Мова про те, що ураження інфраструктури в глибині території стає системним інструментом ведення війни. Тож горять не просто резервуари, а майбутні доларові потоки у військовий бюджет Росії. Таким чином, через успішні удари СБУ Кремль не може заробити.

Для розуміння масштабів ураження ЗМІ виклало фотографії резервуарів. З них стає зрозуміло, що ці споруди справді величезні.

Наскільки великі резервуари з нафтою / Фото з телеграм-каналу Exilenova+

Додамо, що жителі Пермі так само, як і жителі Туапсе, бачили "нафтовий дощ" після атак 29 і 30 квітня.