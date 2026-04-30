Про це заявив політолог, колишній народний депутат Олександр Черненко. На його думку, останні удари Служби безпеки України свідчать про перехід до нової моделі економічного тиску на РФ, коли ураження інфраструктури в глибині території стає системним інструментом ведення війни.

"Йдеться про стирання поняття "глибокого тилу". Якщо раніше російська економічна інфраструктура вважалася відносно захищеною поза прикордонними регіонами, то тепер під ударом опиняються ключові вузли енергетичної логістики по всій території країни. "Горить всюди" – це вже не метафора, а характеристика ситуації у РФ", – підкреслює екснардеп.

Ключовий ефект – економічний. Нафта залишається основою валютних надходжень Росії, а отже, і фундаментом фінансування війни. Після ударів СБУ горять не просто резервуари, а майбутні доларові потоки у військовий бюджет ворога,

– пише політолог.

Черненко також зазначає, що після призначення нового керівника Євгенія Хмари СБУ суттєво посилила ефективність далекобійних операцій.

"Хмара зміг дати новий імпульс ударам по РФ. Зросла і кількість, і якість прильотів. Завдяки зусиллям команди нового очільника СБУ Росія втрачає ключову перевагу – можливість спокійно монетизувати свої енергоресурси", – резюмує політолог.

Раніше повідомлялося, що атаки СБУ по нафтовій інфраструктурі РФ тривали протягом усього квітня. Наприкінці місяця українські дрони завдали удару по Пермі, що розташована приблизно за 1500 кілометрів від України, де розміщена важлива нафтоперекачувальна станція регіону.