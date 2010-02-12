Европа бросает вызов США и Китаю: что такое Le Chat, как работает французский ИИ и сколько стоит

Развитие искусственного интеллекта стало стратегическим направлением для ведущих мировых игроков, но подход к созданию ИИ-чат-ботов в США, Китае и Европе кардинально отличается. Одни делают ставку на глобальное доминирование, другие – на контроль и внутренний рынок, а третьи сосредотачиваются на регулировании.

Сейчас в мире популярны в основном американские и китайские чат-боты, но понемногу появляются и европейские конкуренты. Французский стартап Mistral AI представил чат-бота Le Chat, который позиционируется как конкурент ChatGPT и других подобных сервисов.

Le Chat доступен как в веб-версии, так и в виде мобильных приложений для iOS и Android. Среди его ключевых возможностей – быстрая генерация текста (до 1000 слов в секунду), интеграция с веб-поиском в реальном времени, генерация изображений с помощью модели Flux Ultra от Black Forest Labs, а также поддержка анализа PDF-документов и кода.

24 Канал собрал в материале главное о французском искусственном интеллекте.

Чем отличается подход к ИИ-чат-ботам в США, Европе и Китае

Американские компании, такие как OpenAI, Google, Meta и Microsoft, задают тон в развитии больших языковых моделей (LLM), внедряя их в бизнес, образование и даже государственное управление.

Однако эта гонка за технологическим первенством порождает этические вопросы: как предотвратить предвзятость ИИ? Может ли неконтролируемое развитие чат-ботов угрожать демократии? Правительство США обсуждает возможные регуляторные меры, но пока что ИИ-индустрия движется вперед с минимальным контролем.

Китай идет собственным путем, развивая национальные аналоги ChatGPT, такие как Ernie Bot (Baidu), DeepSeek и Tongyi Qianwen (Alibaba). Государство активно поддерживает ИИ-исследования, но одновременно строго контролирует их содержание.

Власть ограничивает возможности ИИ-моделей в политической сфере и заставляет разработчиков соответствовать государственной идеологии. Это создает защищенный внутренний рынок, но ограничивает конкуренцию на глобальном уровне. Сможет ли Китай конкурировать с западными разработчиками, если его технологии имеют такие жесткие рамки?

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ЕС же делает ставку на безопасность и прозрачность, внедряя AI Act – первый в мире комплексный закон об искусственном интеллекте. В то время когда американские и китайские компании экспериментируют, европейцы пытаются ввести жесткие правила еще до масштабного внедрения ИИ.

Это может защитить пользователей от манипуляций и нарушений приватности, но не поставит ли Европа себя в невыгодное положение, позволяя конкурентам из США и Китая оторваться еще больше? В то же время в Европе активно работают стартапы вроде Mistral AI, которые стремятся создавать конкурентоспособные языковые модели с открытым кодом.

США лидируют благодаря мощным инвестициям, Китай быстро адаптирует технологии под государственные интересы, а Европа готовит самые строгие в мире правила для ИИ. Позволят ли регуляторные ограничения догнать лидеров или, наоборот, оставят кого-то позади – вопрос, который определит будущее глобального ИИ.

Интересно! США и Великобритания не присоединились к международной декларации по искусственному интеллекту, которую поддержали десятки стран на саммите в Париже, включая Францию, Китай и Индию. Документ предусматривает открытый, инклюзивный и этический подход к развитию технологий. Лондон объяснил свою позицию беспокойством относительно национальной безопасности и глобального управления в сфере ИИ. Представитель Вашингтона, вице-президент Джей Ди Вэнс, заявил, что чрезмерное регулирование может "убить трансформационную индустрию на старте" и отметил необходимость прорыночной политики.



В целом декларацию по развитию ИИ подписали 60 стран, обязавшись сделать технологию доступной, безопасной, прозрачной и надежной. Также среди приоритетов – экологическая устойчивость ИИ и преодоление цифрового неравенства. Впрочем, Великобритания не поддержала декларацию полностью, объяснив, что она не содержит достаточно конкретики относительно глобального управления ИИ и рисков для национальной безопасности.

Что известно о Mistral AI

Mistral AI – французский стартап в сфере искусственного интеллекта, основанный в апреле 2023 года Артуром Меншем, Гийомом Ламплем и Тимоте Лакруа. Менш ранее работал в Google DeepMind, а Лампль и Лакруа были исследователями в Meta Platforms. В июне 2023 года компания привлекла 105 миллионов евро от инвесторов, включая Lightspeed Venture Partners, Эрика Шмидта, Ксавье Ниэля и JCDecaux, что оценило Mistral AI в 240 миллионов евро.

В сентябре 2023 года Mistral AI выпустила языковую модель Mistral 7B с 7 миллиардами параметров под свободной лицензией Apache 2.0. В декабре того же года компания привлекла еще 385 миллионов евро от инвесторов, среди которых Andreessen Horowitz, BNP Paribas и Salesforce, подняв свою оценку до более чем 2 миллиардов долларов.

Тогда же была представлена модель Mixtral 8x7B с 46,7 миллиарда параметров, которая поддерживает пять языков: французский, испанский, итальянский, английский и немецкий. Сейчас с Le Chat можно общаться и на украинском.

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В феврале 2024 года Mistral AI объявила о партнерстве с Microsoft для расширения присутствия в индустрии искусственного интеллекта. В рамках соглашения языковые модели Mistral стали доступными на облачной платформе Microsoft Azure, а также был запущен многоязычный разговорный ассистент Le Chat, аналогичный ChatGPT.



Название отсылает к английскому chat – чат, и в то же время является французским словом "кот", что отражено в логотипе.

В апреле 2024 года компания выпустила модель Mixtral 8x22B, которая демонстрирует высокие результаты в различных тестах по сравнению с другими открытыми моделями. В ноябре 2024 Mistral AI обновила Le Chat, добавив возможность создания изображений в партнерстве с Black Forest Labs и интеграцию с веб-поиском для предоставления актуальной информации. Также была представлена новая модель Pixtral Large, которая улучшает возможности обработки изображений.

По состоянию на конец 2024 года Mistral AI насчитывала более 100 сотрудников. Компания позиционирует себя как альтернативу закрытым моделям, стремясь демократизировать искусственный интеллект через открытые инновации.

В чем особенности Le Chat

Mistral – компания, которую часто называют европейской надеждой в сфере искусственного интеллекта, – в феврале представила новые решения для своего чат-бота Le Chat. Главное обновление – усовершенствованный веб-интерфейс и запуск мобильного приложения для iOS и Android.

Mistral разрабатывает собственные большие языковые модели. Ее топовые продукты, такие как Mistral Large и мультимодальная модель Pixtral Large, доступны для бизнеса через API или облачные платформы типа Azure AI Studio, Amazon Bedrock и Google Vertex AI. Кроме того, компания выпускает модели с открытым кодом по лицензии Apache 2.0.

Mistral стремится стать серьезным конкурентом для OpenAI и Anthropic. Ее чат-бот Le Chat прямо соревнуется с ChatGPT, Claude, Google Gemini и Microsoft Copilot. Но до февраля компания не имела удобных интерфейсов для ежедневного пользования со смартфона. Только в ноябре 2024 года Mistral добавила поддержку веб-поиска со ссылками на источники, возможность создавать изображения и работать с интерактивным полотном для редактирования текста или кода в отдельном окне.

Недавно компания заключила соглашение с информационным агентством Agence France-Presse (AFP), чтобы сделать ответы бота более надежными. Но в мобильном приложении пока что нет голосового режима, что может стать минусом для тех, кто привык взаимодействовать с ИИ голосом.

С новым обновлением Le Chat Mistral также запустила премиум-подписку Pro за 14,99 евро в месяц. В то же время компания не раскрывает, какую именно модель использует в премиум-версии, но утверждает, что подписчики получают доступ к мощному ИИ. Это означает, что бесплатные пользователи получают урезанную версию. Дополнительные плюсы Pro – более высокие лимиты запросов и возможность запретить использование ваших данных для обучения моделей. То есть выбор такой: или платите, или соглашайтесь на использование ваших данных.

До 1000 слов в секунду и миллионы евро инвестиций

Компания не заявляет, что ее модели лучше OpenAI или Anthropic, но уверена, что с точки зрения быстродействия она может обойти конкурентов. Mistral утверждает, что Le Chat работает на "самых быстрых движках инференции в мире" и может выдавать до 1000 слов в секунду, что делает его быстрее продвинутой модели ChatGPT-4o.

Для достижения этой амбициозной цели Mistral AI заключил партнерство с компанией Cerebras Systems, которая специализируется на ИИ-чипах и имеет поддержку эмиратского технологического гиганта G42. Cerebras, которая базируется в Кремниевой долине, является одним из немногих конкурентов Nvidia в сфере обучения ИИ-моделей. Компания готовится к IPO, однако этот процесс задерживается из-за проверки американскими регуляторами ее связей с G42.

На фоне растущей конкуренции скорость генерации ответов становится более важным показателем, отметил CEO Cerebras Эндрю Фельдман. Именно этот фактор может помочь Mistral выделиться на рынке.

Ранее в этом году Mistral привлекла 600 миллионов евро инвестиций, подняв свою оценку до 6 миллиардов евро.

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Также Mistral хвастается генерированием изображений, которое, по словам компании, превосходит ChatGPT и Grok. Чат-бот интегрирован с моделью Flux Ultra от Black Forest Labs. Кроме этого, Mistral позволяет интегрировать Le Chat во внутреннюю систему компании с кастомными моделями и уникальным интерфейсом.



Le Chat / Скриншоты 24 Канала

24 Канал протестировал приложение Le Chat на смартфоне. Оно не уступает в качестве ChatGPT в рабочих задачах с текстом, например собирает новости по запросу и предоставляет ссылки.



Но создать изображение с первого раза не удалось – чат-бот предлагает сгенерировать картинку в новой беседе, при создании которой делает то же самое, хотя мы действовали по инструкции.

Mistral много говорит о своих преимуществах, но сможет ли мобильное приложение Le Chat привлечь внимание пользователей? На данный момент ChatGPT, DeepSeek и Google Gemini входят в ТОП-10 самых популярных iPhone-приложений в США. Удастся ли Le Chat попасть в этот список и побороть стереотип, что Европа не развивает ИИ, покажет время.