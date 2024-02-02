Сколько времени защитник может лечиться за границей: в Кабмине дали четкий ответ

В Украине во время военного положения военные имеют право на 30-дневный отпуск. Также они могут уйти в отпуск на основании ряда обстоятельств, в частности для лечения в связи с ранением или болезнью.

2 февраля правительство приняло постановление, которая установила максимальный срок пребывания в отпуске для лечения.

Смотрите также Призыв 500 тысяч человек: в Минобороны объяснили, почему этого пункта нет в законопроекте

Что предусматривает нововведение

Так, в соответствии с принятым на заседании Кабмина постановлением, военнослужащий не может находиться на лечении за рубежом более 12 месяцев подряд. В это время входят также перемещения из одного иностранного медучреждения в другое, а также ожидание между плановыми хирургическими операциями.

В то же время срок отпуска для лечения в Украине остается неизменным. Он составляет от 1 недели до 4 месяцев подряд.

Какие существуют виды отпусков

Военнослужащие в Украине имеют право на основной отпуск. Он не может длиться более 30 дней в год. Следует учесть, что его нельзя брать весь сразу. Он предоставляется частями по 15 дней. Также военные имеют право на отпуска по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам. Они не могут превышать 10 дней.

Если существует потребность в уходе за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, то отпуск могут предоставить или папе, или маме, если оба – военные.