2 лютого уряд ухвалив постанову, який встановив максимальний термін перебування у відпустці для лікування.

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Що передбачає нововведення

Так, відповідно до ухваленої на засіданні Кабміну постанови, військовослужбовець не може перебувати на лікуванні за кордоном понад 12 місяців поспіль. У цей час входять також перміщення з одного іноземного медзаклау до іншого, а також очікування між плановими хірургічними операціями.

Водночас термін відпустки для лікування в Україні залишається незмінним. Він становить від 1 тижня до 4 місяців поспіль.

Які існують види відпусток

Військовослужбовці в Україні мають право на основу відпустку. Вона не може тривати більше 30 днів рік. Слід врахувати, що її не можна брати усю відразу. Вона надається частинами по 15 днів. Також військові мають право на відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Вони не можуть перевищувати 10 днів.

Якщо існує потреба у догляді дитини до досягнення нею трирічного віку, то відпустку можуть надати або татові, або мамі, якщо обоє – військові.

Зверніть увагу! В оновленій версії законопроєкту про мобілізацію передбачено, що звільнені з полону захисники можуть взяти відпустку у 90 днів, якщо вони виявили бажання служити надалі.