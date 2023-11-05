Данилов заявил, что поддерживает легализацию оружия в Украине.
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Каждый должен иметь оружие
Секретарь СНБО отметил, что каждый украинец должен иметь в доме оружие, чтобы чувствовать себя защищенным.
Я уверен, что после войны депутаты примут закон об оружии. Я абсолютно поддерживаю, что каждый человек имеет право на оружие, чтобы можно было себя защищать и в любых ситуациях понимать, что ты защищен. Когда человек не защищен, когда он не может дать сопротивление нарушителям закона, это очень непростая ситуация,
– подчеркнул чиновник.
Ранее Данилов отмечал, что соседство с Россией никуда не денется, и страна-агрессор не откажется от своих имперских планов. Это означает, что нам нужно будет сохранять бдительность на постоянной основе. В то же время, чиновник признал, что должны быть введены определенные правила обращения с гражданским оружием.
Легализация гражданского оружия в Украине: что известно
- В канун великой войны, 23 февраля 2022 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5708 о легализации гражданского оружия. Впрочем, его до сих пор не приняли полностью.
- Украинцы едва ли не единственная страна Европы, где нет закона о легализации оружия.
- 23 июня в Украине полноценно заработал Единый реестр оружия. В нем содержится информация обо всем зарегистрированном вооружении.