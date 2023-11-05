Данилов заявил, что поддерживает легализацию оружия в Украине.

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Каждый должен иметь оружие

Секретарь СНБО отметил, что каждый украинец должен иметь в доме оружие, чтобы чувствовать себя защищенным.

Я уверен, что после войны депутаты примут закон об оружии. Я абсолютно поддерживаю, что каждый человек имеет право на оружие, чтобы можно было себя защищать и в любых ситуациях понимать, что ты защищен. Когда человек не защищен, когда он не может дать сопротивление нарушителям закона, это очень непростая ситуация,

– подчеркнул чиновник.

Ранее Данилов отмечал, что соседство с Россией никуда не денется, и страна-агрессор не откажется от своих имперских планов. Это означает, что нам нужно будет сохранять бдительность на постоянной основе. В то же время, чиновник признал, что должны быть введены определенные правила обращения с гражданским оружием.

Легализация гражданского оружия в Украине: что известно