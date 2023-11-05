Данілов заявив, що він підтримує легалізацію зброї в Україні.
Дивіться також Чи зайшла війна у "глухий кут": Зеленський відповів на публікації у західних ЗМІ
Кожен повинен мати зброю
Секретар РНБО зазначив, що кожен українець повинен мати в оселі зброю, щоб почувати себе захищеним.
Я впевнений, що після війни депутати приймуть закон стосовно зброї. Я абсолютно підтримую, що кожна людина має право на зброю для того, щоб можна було себе захищати і в будь-яких ситуаціях розуміти, що ти захищений. Коли людина не захищена, коли вона не може дати опір порушникам закону, це дуже непроста ситуація,
– наголосив посадовець.
Раніше Данілов зазначав, що сусідство із Росією нікуди не подінеться, і країна-агресорка не відмовиться від своїх імперських планів. Це означає, що нам потрібно буде зберігати пильність на постійній основі. Водночас чиновник визнав, що мають бути запроваджені певні правила обігу та поводження з цивільною зброєю.
Легалізація цивільної зброї в Україні: що відомо
- Напередодні великої війни, 23 лютого 2022 року Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №5708 про легалізацію цивільної зброї. Втім, його досі не ухвалили повністю.
- Українці чи не єдина країна Європи, де немає закону про легалізацію зброї.
- 23 червня в Україні повноцінно запрацював Єдиний реєстр зброї. У ньому міститься інформація про все зареєстроване озброєння.