Весь мир стал сине-желтым: легендарные здания осветили цветами украинского флага

25 февраля 2023, 21:34
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Источник:

МИД Украины

В пятницу, 24 февраля, весь мир проявлял поддержку и солидарность в годовщину полномасштабного вторжения России. Тысячи людей вышли на мирные акции, а известные здания по всему миру осветили синими и желтыми цветами.

Ровно через год после циничного нападения россиян на территорию Украины здания по всему миру засияли цветом украинского флага. Таким образом, страны оказали поддержку нашему государству.

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В каких странах поддержали акцию

В МИД Украины отмечают, что сегодня синий и желтый – это цвет свободы, храбрости и несокрушимости.

Сине-желтое сияние можно было увидеть повсюду – от Сиднея и Сеула до Гвадалахары и Рио-де-Жанейро, от Хельсинки и Рейкьявика до Кейптауна и Момбасы,
– говорится в сообщении.

Мир поддерживает Украину / Фото МИД

Напомним, что Британия также присоединилась к этому событию. 24 февраля арка лондонского "Уэмбли" приобрела сине-желтый цвет. Также на фасаде стадиона был запечатлен украинский флаг и подпись: "Футбол стоит вместе с Украиной".

В 30 странах прошли мирные акции: коротко

  • В первую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину люди в разных уголках планеты вышли на улицы, чтобы выразить солидарность нашему народу. Акции в поддержку Украины прошли в 80 городах 30 стран мира.
  • В центре Риги участники акции массово несли сине-голубые букеты к монументу и развернули гигантский флаг Украины.
  • В Ереване люди с флагами и плакатами пришли к памятнику Тарасу Шевченко.
  • В Кракове организовали выставку работ Ивана Марчука, конференцию о сотрудничестве культурных сред, службу "Молитва за мир в Украине" в кафедральном соборе Вавельского Замка.
  • А в сейме Литвы спели гимн Украины в годовщину полномасштабного вторжения России. Участники акции были одеты в украинские вышиванки и наряды в сине-желтых цветах.
  • Подробнее об этом читайте за ссылкой.

Автор: Анна Романюк