Весь мир стал сине-желтым: легендарные здания осветили цветами украинского флага

В пятницу, 24 февраля, весь мир проявлял поддержку и солидарность в годовщину полномасштабного вторжения России. Тысячи людей вышли на мирные акции, а известные здания по всему миру осветили синими и желтыми цветами.

Ровно через год после циничного нападения россиян на территорию Украины здания по всему миру засияли цветом украинского флага. Таким образом, страны оказали поддержку нашему государству.

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В каких странах поддержали акцию

В МИД Украины отмечают, что сегодня синий и желтый – это цвет свободы, храбрости и несокрушимости.

Сине-желтое сияние можно было увидеть повсюду – от Сиднея и Сеула до Гвадалахары и Рио-де-Жанейро, от Хельсинки и Рейкьявика до Кейптауна и Момбасы,

– говорится в сообщении.

Мир поддерживает Украину / Фото МИД

Напомним, что Британия также присоединилась к этому событию. 24 февраля арка лондонского "Уэмбли" приобрела сине-желтый цвет. Также на фасаде стадиона был запечатлен украинский флаг и подпись: "Футбол стоит вместе с Украиной".

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