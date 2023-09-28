"Крещение огнем": в Легионе "Свобода России" рассказали о целях операции в Белгородской области

Легион "Свобода России" выполнил свои задачи в Белгородской области. Его представитель объяснил, какую цель преследуют в рамках своей операции в регионе.

Деталями поделился советник по коммуникации Легиона "Свобода России" Алексей Барановский. Он наметил как глобальную, так и точечную цель.

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Какие целые операции на Белгородщине

По словам Барановского, глобально речь идет о отвлечение резервов врага с линии фронта. Если говорить о тактических целях, то говорится об уничтожении техники и живой силе захватчиков.

Но прежде это "обстрелять" молодежь, потому что ежемесячно в Легион добавляются рекруты,

– отметил Барановский.

В Легионе заявили, что выполнили боевые задания на Белгородщине и вернулись назад. Ранее в России отрицали переход границы, но признали, что были боеприкосновения.

Возвращаясь к стратегическому значению – оттягивание резервов России. Это заставляет врага задумываться о том, что нужно уже проводить мобилизацию. В то же время Барановский отмечает, что соответствующее решение – непопулярно. Именно поэтому оккупанты затягивают с ним. По его словам, "чем России будет хуже, тем Украине, Легиону "Свобода России" будет лучше".

Собственно, врагу нужна живая сила, потому что оккупантам нужно не только отбиваться от наступления ВСУ. Россиянам необходимо также защищать родные территории. И это при том, что захватчики ежедневно несут колоссальные потери на фронте.

Поскольку мы заговорили о потерях врага, то нелишне будет освежить в памяти данные. Вспомним, что нам о ликвидированных оккупантах утром 28 сентября рассказывали в Генштабе ВСУ.

Потери врага растут