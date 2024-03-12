Легион "Свобода России" прорвал кордон оккупантов: Юсов рассказал, откуда у них оружие

Легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон зашли на территорию России. Как пишут в сети, там раздаются выстрелы и взрывы.

Также в СМИ появились кадры, как добровольцы пересекают границу на технике. В эфире "Радио Свобода" представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал, откуда у российских добровольцев оружие.

К теме Легион "Свобода России" записал видео на границе: в сети пишут о боях на Белгородщине

Где российские добровольцы берут оружие

Юсов отметил, что полномасштабная война на территории Украины продолжается уже более 2 лет. За это время украинским защитникам удалось "затрофеить" немало вражеской техники, которая теперь работает против врага.

На территории Украины идет полномасштабная война уже более 2 лет. Речь идет и о "трофейном" оружии, о "трофейном" "перетрофеенном". Если мы говорим о действиях в составе украинских сил безопасности и обороны, конечно, украинское оружие, украинского производства. Здесь никаких секретов нет,

– объяснил Юсов.

. В сети сообщают, что легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон проводят операцию на территории России. В Курской и Белгородской области с утра раздаются взрывы и слышны выстрелы. Детальнее о том, что сейчас происходит в России, можно узнать по ссылке

Юсов также отметил, что российские добровольцы подразделения действуют как отдельные структуры, поскольку они сформированы исключительно из граждан России.

"Они, конце концов, находятся у себя дома. Вероятно, сейчас происходит совместная операция данных подразделений на территории так называемой РФ", – объяснил представитель разведки.

Что происходит в Белгородской и Курской областях