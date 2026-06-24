Уничтожено 6 газораспределительных станций оккупантов: легион "Свобода России" провёл масштабную операцию

Агенты легиона "Свобода России" провели одну из самых масштабных агентурных операций на территории страны-агрессора. Легионерам удалось уничтожить 6 ключевых газораспределительных станций.

Об этом сообщили в телеграм-канале легиона.

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Что известно о масштабной операции легиона "Свобода России"?

В легионе отметили, что нефть и газ – это топливо путинской войны, основа роскошных яхт российских олигархов и ресурс для ядовитой пропаганды. Поэтому легионеры решили перекрыть этот вентиль.

Наши соратники из "Сопротивления" провели чрезвычайно сложную операцию в глубоком тылу. Точечными ударами уничтожено 6 ключевых газораспределительных станций в Московской и Тверской областях,

– отметили в легионе "Свобода России".

По итогам операции удалось добиться:

ущерб в размере 6 миллионов долларов США от сожженного оборудования;

десятки миллионов рублей убытков из-за простоев магистралей;

паники режима, осознавшего свою уязвимость.

"Но самое главное – наш боец, который привел в исполнение приговор инфраструктуре врага, полностью переиграл систему ФСБ. Силами легиона его эвакуировали, он пересек границу и сейчас находится в полной безопасности", – говорится в сообщении.

Как удалось уничтожить 6 ключевых газораспределительных станций в России / Видео с ютуб-канала легиона "Свобода России"

Напомним, бывший вице-президент "Газпромбанка", младший сержант ВСУ Игорь Волобуев в эфире 24 Канала рассказал о движении "Черная искра", действующем на территории России. Эти партизаны систематически уничтожают железнодорожные локомотивы, а также потопили малый артиллерийский корабль класса "Буян".