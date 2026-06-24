Про це повідомили у телеграм-каналі легіону.

До теми Хто стане тригером змін у Росії: у Легіоні "Свобода Росії" назвали несподіваний фактор

Що відомо про масштабну операцію легіону "Свобода Росії"?

У легіоні зазначили, що нафта й газ – це паливо путінської війни, основа розкішних яхт російських олігархів і ресурс для отруйної пропаганди. Тож легіонери вирішили перекрити цей вентиль.

Наші соратники з Опору провели надзвичайно складну операцію в глибокому тилу. Точковими ударами знищено 6 ключових газорозподільних станцій у Московській та Тверській областях,

– зазначили у легіоні "Свобода Росії".

За підсумками операції вдалося досягнути:

мінус 6 мільйонів доларів США на спаленому обладнанні;

десятки мільйонів рублів збитків через простої магістралей;

паніки режиму, який усвідомив свою вразливість.

"Але найголовніше – наш боєць, який виконав вирок інфраструктурі ворога, повністю переграв систему ФСБ. Силами легіону його евакуювали, він перетнув кордон і зараз перебуває в повній безпеці", – йдеться у дописі.

Як вдалося знищити 6 ключових газорозподільних станцій у Росії / Відео з ютуб-каналу легіону "Свобода Росії"

Нагадаємо, колишній віцепрезидент "Газпромбанку", молодший сержант ЗСУ Ігор Волобуєв в ефірі 24 Каналу розповів про рух "Чорна іскра", який діє на території Росії. Ці партизани системно нищать залізничні локомотиви, а також потопили малий артилерійський корабель класу "Буян".