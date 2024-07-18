Бойцы легиона "Свобода России" совершили диверсию на одном из аэродромов России
Источник:Легион "Свобода России"
Бойцы легиона "Свобода России", который воюет на стороне Украины против оккупантов, совершили диверсионную операцию на территории России. Они сожгли несколько единиц военной техники.
Диверсия была выполнена бойцами легиона в Пермском крае России. Заметим, что техника располагалась на территории военного аэродрома "Большое Савино".
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Какова цель таких диверсий
Видео с операции по уничтожению российской техники было опубликовано 17 июля на Youtube-канале подразделения. В видеозаписи бойцы отметили, что сожженная техника теперь не сможет поехать на фронт и не будет использоваться для перевозки российских военных.
Теперь техника не поедет на фронт и не повезет россиян погибать за больные идеи кремлевского карлика. Спасибо настоящим патриотам своей родины. Далее – больше,
– говорится в сообщении легиона.
Уничтожение российской техники в Перми: смотрите видео
Легион "Свобода России" поблагодарил своих бойцов в России за их вклад в борьбу с оккупационными войсками, отметив, что уничтожение техники на территории России предотвращает ее использование на фронте.
"Пока наши дроны и арта уничтожают технику на поле боя, вы не даете ей доехать даже до линии боевого соприкосновения. Передаем каждому бойцу сопротивления благодарность и поддержку от легионеров! Будьте храбрыми и продолжайте – только вместе победим", – отметили представители легиона.