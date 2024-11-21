Сожгли МРК "Серпухов" и взорвали комбата: как работает вооруженное сопротивление на территории России

Легион "Свобода России" ищет ответ на вопрос, возможно ли сопротивление внутри России. По убеждению бойцов, этот вопрос задает себе уже много россиян. Поэтому они запустили видеоподкаст, где приоткрыли карты относительно антипутинского подполья.

24 Канал со ссылкой на Легион "Свобода России" расскажет детали. Подкаст вооруженной оппозиции "Сопротивление.ФМ" доступен на YouTube, Apple Podcasts и Spotify.

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"Я поджег корабль и попал сюда, в Украину"

Новый проект посвящен всем аспектам сопротивления внутри России. В первом выпуске в гости пригласили Романа Попкова – основателя движения "Роспартизан". Роман сидел в тюрьме "Бутырка", в России его обвиняют в организации теракта.

Постоянными участниками подкаста являются такие легионеры:

Гога, который поджег малый ракетный корабль "Серпухов";

Сильвер, который подорвал комбата-мясника;

Эрик, который вывел двух украинских десантников из тыла российских войск,

Севен – известный в Москве подпольщик и координатор Сопротивления Легиона.



Участники подкаста "Сопротивление.ФМ" / Скриншот 24 Канала

У всех разный опыт – кто-то служил в российской армии и перешел линию боестолкновения, кто-то нет. Но каждый по-своему интересен.

Легионеры понимают, что их видеопродукт будет смотреть враг. Несмотря на это, только Севен был в маске. "Свобода России" призывает связываться с ними через телеграм-каналы. Конечно, им пишут и фээсбэшники, и психически неустойчивые люди, поэтому проверка отнимает много времени.

Те, кто действительно хочет попасть в движение сопротивления, должны проявить терпение. Потом будут мини-задания – например, нарисовать граффити "РПЦ за убийц".

Не обо всем можно рассказать. Более того, есть определенные партизанские группы, не представленные в интернете. Можно работать и самостоятельно, для этого необязательно иметь какие-то супернавыки. Сопротивление – это не всегда подложить бомбу, часто это информационная борьба и разведка.

На территории России и на оккупированных территориях действуют партизаны. В частности, движение "Роспартизан" взорвало газопровод в Крыму. Его основатель Роман Попков считает, что сторонников Путина следует уничтожать физически, а пропагандисты несут такую же ответственность, как и генералы.

Важно! Чтобы вступить в Легион "Свобода России", пишите в телеграм-бот.