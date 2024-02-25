Зеленский объяснил, кто стоит за разговорами о его "нелегитимности"
Источник:Офис Президента
По соцсетям иногда распространяются тезисы о легитимности Владимира Зеленского. Мол, он якобы не сможет быть президентом Украины летом этого года.
Владимир Зеленский заявил, что за тезисами о якобы его нелегитимности после мая 2024 года стоит Кремль. Об этом он сказал на своей большой пресс-конференции, которая проходила в воскресенье, 25 февраля.
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Зеленский расставил все точки над "і"
Украинский лидер заявил, что Кремль проплачивает кампанию против него.
Это не мнение западных партнеров или кого-то внутри Украины. Это нарратив и программа Российской Федерации. Соответствующие документы все разведки "Семерки" (G7 – 24 Канал) имеют. Для всех, в принципе, понятно, что это программа россиян,
– объяснил он.
Владимир Зеленский дал понять, что в ближайшее время Эммануэль Макрон приедет в Украину. Президента Франции можно будет спросить, что он думает о "нелегитимности" украинского лидера после мая.
Глава государства также заявил, что некоторые лидеры G7 сказали ему фамилии тех, то поднимает такой нарратив внутри Украины. Зеленский назвал это плохой идеей.
Я к этому отношусь как к предательской позиции к Украине. Это конкретная программа – есть документы, которые это подтверждают: это программа Российской Федерации. Я знаю, что у некоторых журналистов Соединенных Штатов также есть эти документы,
– сказал Зеленский.
Он добавил, что в этих документах даже указаны средства, которые предусмотрены тем или иным институтам на поднятие этой темы.
Другие заявления президента на пресс-конференции
- Зеленский дал понять, что Украине будет сложно в марте и апреле этого года. Еще он назвал президентские выборы в США переломным моментом.
- Президент отметил, что отсутствие помощи от США будет ощутимым на поле боя, если Конгресс не одобрит пакет поддержки Украины. Однако наше правительство в любом случае будет искать другие возможности получить необходимое оружие и дополнительные деньги.
- Также глава государства отметил, что для России 2024 год тоже станет переломным. Ведь страна-агрессорка обратилась за помощью к Ирану и КНДР.