Легкие минометы и ручные гранатометы: какое оружие Польша передает Украине

Польша передаст Украине легкие 60-миллиметровые минометы и ручные 40-миллиметровые гранатометы. В Варшаве пообещали предоставить оружие для защиты в случае агрессии России.

Соответствующее заявление о передаче украинской стороне вооружения на днях сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время посещения оборонного завода.

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Военная помощь от Польши

Глава польского правительства сообщил, что Польша отправит Украине партию оружия, которое может быть использовано для защиты от возможного нападения России.

Первый транспорт покинет нашу восточную границу на этой неделе, чтобы украинцы не были беззащитными перед российской агрессией,

– подчеркнул он.

Польский премьер объяснил, что его страна сначала поставит 100 единиц вооружения:

легкие пехотные минометы калибра 60 миллиметров LMP-2017,

возможно, ручные гранатометы RGP-40.

Миномет LMP-2017: что о нем известно

Легкий пехотный миномет LMP-2017 используется для уничтожения живой силы, легких укреплений на поле боя, а также огневых позиций и военной техники полупрямым огнем в оптической видимости в любое время суток и в любых погодных условиях.

Производитель предлагает LMP-2017 в двух калибрах: польский 59,4 миллиметра и 60,7 миллиметра в соответствии со STANAG 4425.2. Минометом можно стрелять из "руки" снарядами весом 2,3 килограмма.

Польский 60-миллиметровый миномет LMP-2017 / Фото Zakłady Mechaniczne Tarnów

Гранатомет RGP-4: каковы его особенности

Ручной многозарядный гранатомет RGP-40 весит не более 6 килограммов. Он способен выпустить шесть (т.е. все боеприпасы, которые могут содержаться в барабане) 40-миллиметровых гранат за несколько десятков секунд.

Дальность выстрелов зависит от типа боеприпасов. Она колеблется от 400 метров, когда используют 40-миллиметровые x 46SR НАТО LV гранаты с начальной скоростью примерно 78 метров в секунду, до примерно 800 метров – при применении 40 миллиметровых x 51SR с начальной скоростью примерно 120 метров в секунду.

Ручной многозарядный гранатомет RGP-40 / Фото Zakłady Mechaniczne Tarnów

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