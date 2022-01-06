Легковушка влетела в автокран на Запорожье: есть погибшие

В Каменском районе 5 января примерно в 16:00 столкнулись автомобильный кран МАЗ и легковой автомобиль Mercedes-Benz A170. К сожалению, в результате трагедии погибли 2 человека.

ДТП произошло на 344 километре автодороги Н–08 "Запорожье – Днепр – Борисполь". Погибли водитель и пассажир легковушки.

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Что известно о погибших

Спасатели вынуждены были использовать аварийно-спасательное оборудование, ведь погибшие были заблокированы в транспорте.

Они разрезали конструкции и извлекли тела обоих мужчин: 1991 и 1994 года рождения.

К работе были привлечены 8 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

В результате ДТП погибли 2 человека / Фото ГСЧС

Столкнулись кран и легковушка / Фото ГСЧС

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