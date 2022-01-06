Легковушка влетела в автокран на Запорожье: есть погибшие
Источник:ГСЧС
В Каменском районе 5 января примерно в 16:00 столкнулись автомобильный кран МАЗ и легковой автомобиль Mercedes-Benz A170. К сожалению, в результате трагедии погибли 2 человека.
ДТП произошло на 344 километре автодороги Н–08 "Запорожье – Днепр – Борисполь". Погибли водитель и пассажир легковушки.
К теме В результате тройного ДТП во Львове пострадала 37-летняя женщина
Что известно о погибших
Спасатели вынуждены были использовать аварийно-спасательное оборудование, ведь погибшие были заблокированы в транспорте.
Они разрезали конструкции и извлекли тела обоих мужчин: 1991 и 1994 года рождения.
К работе были привлечены 8 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
В результате ДТП погибли 2 человека / Фото ГСЧС
Столкнулись кран и легковушка / Фото ГСЧС
Последние смертельные ДТП
- Под Харьковом скорая протаранила легковушку, в результате чего погиб человек. Видео можно посмотреть здесь.
- Водитель внедорожника спровоцировал ДТП в Киеве и скончался.
- Пьяный водитель сбил парня в поселке Ширяево в Одесской области – пострадавший погиб.