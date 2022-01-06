ДТП трапилась на 344 кілометрі автошляху Н–08 "Запоріжжя – Дніпро – Бориспіль". Загинули водій та пасажир легковика.

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Що відомо про загиблих

Рятувальники змушені були використати аварійно-рятувальне обладнання, адже загиблі були заблоковані в транспорті.

Вони розрізали конструкції та витягнули тіла обох чоловіків: 1991 та 1994 року народження.

До роботи були залучені 8 рятувальників та 2 одиниці техніки ДСНС. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.



Внаслідок ДТП загинули 2 людини / Фото ДСНС



Зіткнулись кран та легковик / Фото ДСНС

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