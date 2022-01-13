"Лейтенанта" боевиков приговорили к 8 годам за бои против украинских военных

В Сумской области вынесли приговор в отношении боевика одной из так называемых "республик оккупантов". Мужчина проведет за решеткой 8 лет, у него конфискуют все имущество, кроме жилья.

Осужденный – житель Одессы, был признан виновным в участии в деятельности террористической организации. Мужчину задержали в 2017 году – при попытке въезда из России в Украину.

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Осужденный добровольно присоединился к боевикам

Прокурор в суде доказал, что одессит в 2014 году добровольно уехал в Донецк и присоединился к оккупантам. Более того, у боевиков он получил звание "лейтенанта" и был награжден "за боевые заслуги".

Мужчина лично сопровождал военную технику незаконных вооруженных формирований. Он также был охранником одного из руководителей подразделений боевиков.

Боевик вину признал частично

В суде боевик вину признал частично. Он подтвердил, что около 2,5 лет был военнослужащим "республики" оккупантов. Однако участием в террористической организации это не считает.

Мужчину задержали сотрудники СБУ / Фото СБУ

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Бывший заместитель министра информации "республики боевиков" Владимир Пряхин скрылся на оккупированной территории. В феврале 2021 года его нашли и задержали в Киеве.

Под стражей находится и комендант пыточной боевиков "Изоляция". Недавно Куликовскому продлили срок задержания еще на месяц.

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