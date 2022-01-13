"Лейтенанта" боевиков приговорили к 8 годам за бои против украинских военных

13 января 2022 , 17:14
Читати новину українською

Источник:

Офис генпрокурора

В Сумской области вынесли приговор в отношении боевика одной из так называемых "республик оккупантов". Мужчина проведет за решеткой 8 лет, у него конфискуют все имущество, кроме жилья.

Осужденный – житель Одессы, был признан виновным в участии в деятельности террористической организации. Мужчину задержали в 2017 году – при попытке въезда из России в Украину.

К теме Украинские военные готовы к возможному обострению от врага: фотоотчет с передовой

Осужденный добровольно присоединился к боевикам

Прокурор в суде доказал, что одессит в 2014 году добровольно уехал в Донецк и присоединился к оккупантам. Более того, у боевиков он получил звание "лейтенанта" и был награжден "за боевые заслуги".

Мужчина лично сопровождал военную технику незаконных вооруженных формирований. Он также был охранником одного из руководителей подразделений боевиков.

Боевик вину признал частично

В суде боевик вину признал частично. Он подтвердил, что около 2,5 лет был военнослужащим "республики" оккупантов. Однако участием в террористической организации это не считает.

 

Мужчину задержали сотрудники СБУ / Фото СБУ

Читайте также Российские военные на оккупированных территориях отрабатывают "новые способы тактических действий"

Последние дела против пророссийских боевиков в Украине:

Смотрите в "Антидоте" о том, как Россия устроила этноцид на Донбассе:

 

Автор: Ірина Пундор