Зеленский согласился на интервью с подкастером украинского происхождения Лексом Фридманом: кто это

Известный американский подкастер Лекс Фридман пригласил Зеленского на интервью. Он готов приехать в Киев, чтобы поговорить с президентом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост самого Лекса Фридмана в соцсети Х. На странице подкастера в ютубе 4 миллиона подписчиков. К слову, 1 декабря в столице ожидают приезда иностранных гостей. Кого именно – не разглашают, но известно, что движение в центре Киева ограничат.

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Что известно о возможном разговоре Зеленского с Фридманом

Я бы хотел сделать трехчасовой подкаст с Владимиром Зеленским. Я приеду в Киев для этого. Давайте сделаем это,

– коротко написал Фридман.

В комментариях Зеленский ответил, что согласен на интервью и будет ждать собеседника в Украине. Но отдельного анонса интервью пока нет на официальных страницах лидера государства.



Зеленский поговорит с Фридманом / Скриншот 24 Канала

Интересно, что в комментарии под сообщением набежали трамписты, которые призвали не говорить с украинским президентом. Впрочем, многие благодарили за такую инициативу и призвали поговорить и с простыми украинцами, чтобы понять войну еще лучше. Некоторые подкастеры предложили Зеленскому собственные площадки, чтобы поддержать Украину. А один из комментаторов упрекнул, что Фридман был в Украине в 2022 году, но не выложил видео оттуда, как обещал.

Кто такой Лекс Фридман

Он работает в Массачусетском технологическом институте, где исследует искусственный интеллект. Интересно, что Фридман имеет украинско-еврейское происхождение: семья переехала в США в 1994 году, когда ему было 11 лет. Парень родился в Таджикистане.

Подкаст Лекса Фридмана появился в 2018 году. Сначала там поднимали тему искусственного интеллекта, но впоследствии круг разговоров расширили. Все диалоги длинные – длятся от двух до четырех часов. Поэтому трехчасовое интервью с Зеленским не является чем-то особенным для Фридмана.

На его странице подкаст охарактеризован как "Разговоры о природе разума, сознания, любви и силы".

Среди гостей были: Канье Уэст, Марк Цукерберг, Илон Маск, Такер Карлсон, Ричард Докинз, Иванка Трамп. А также ряд политиков – Дональд Трамп, сенатор левых взглядов Берни Сандерс, президент Аргентины Хавьер Милей. На ютубе можно найти его трехчасовой разговор с Сергеем Плохием, украинским историком из Гарварда.

Еще Фридман интересуется темами пришельцев, шпионов и тайных обществ. И даже является членом Темной сети интеллектуалов, которая выступает против политкорректности и культуры отмены (cancel culture).