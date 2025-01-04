Известный американский ученый и подкастер Лекс Фридман анонсировал интервью с Зеленским

Известный американский подкастер украинского происхождения Лекс Фридман в конце ноября 2024 года пригласил Зеленского на интервью. Вечером 4 января Фридман анонсировал его выход.

Эпизод подкаста выйдет в понедельник, 6 января. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение самого Лекса Фридмана в соцсети Х.

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Что известно об интервью

Я имел прекрасный разговор с Владимиром Зеленским,

– написал подкастер.

Интересно, что он пригласил украинского президента на разговор также в соцсети Х. «Я бы хотел сделать трехчасовой подкаст с Владимиром Зеленским. Я приеду в Киев для этого. Давайте сделаем это», – написал Фридман в конце ноября 2024 года.

Владимир Зеленский ответил ему в комментариях. Президент сообщил, что согласен на интервью и будет ждать собеседника в Украине.

Под этим постом сторонники Трампа призвали Фридмана не общаться с украинским лидером. Однако многие другие комментаторы поблагодарили за инициативу и предлагали поговорить также с простыми украинцами, чтобы лучше понять реалии войны.

Кто такой Лекс Фридман

Подкастер родился в Таджикистане. Сейчас он работает в Массачусетском технологическом институте, где исследует искусственный интеллект.

Фридман имеет украинско-еврейское происхождение. Его семья переехала в США в 1994 году, когда парню было 11 лет.