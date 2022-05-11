Ленд-лиз настолько выгоден, что некорректно называть его ссудой, – Зеленский
На днях президент США Джо Байден подписал ленд-лиз для Украины. Теперь Украина получит доступ к современному оружию. И это настолько выгодно, что называть ленд-лиз ссудой некорректно.
Об этом сказал Владимир Зеленский во время вечернего обращения, сообщает 24 канал.
К теме Приоритет №1, – Вениславский сказал, какие виды оружия Украина ждет от США
По словам президента, не случайность, что закон о ленд-лизе для Украины подписали именно 9 мая.
"Я благодарен лично Президенту Байдену за эту поддержку, за это решение и за такой символизм. Потому что мы сейчас защищаем свободу и право на жизнь для всех свободных народов в войне против тирании, которая представляет для Европы не меньшую угрозу, чем была 80 лет назад", – подчеркнул Зеленский.
Он объяснил, что ленд-лиз – это схема передачи нам всего, что необходимо для обороны.
Хотя формально это как заем, но по сути он настолько выгоден, что называть его ссудой некорректно. Во-первых, мы получим доступ к современному оружию, боеприпасам, оборудованию, и нам не нужно искать варианты, как за это все заплатить. Во-вторых, это ускорит поставки,
– заявил Зеленский.
Ведь, как заметил президент, теперь с ленд-лизом Президенту США не нужно будет согласовывать с Конгрессом, какую помощь он оказывает.
Важно Вероятно, до середины июня не справимся, – Арестович о массовом оружии от США
Смотрите вечернее обращение Зеленского за 11 мая:
Что такое ленд-лиз для Украины: коротко
- президент США Джозеф Байден вечером 9 мая подписал закон о ленд-лизе для Украины. Глава Офиса Президента Андрей Ермак в деталях объяснил, что именно предусматривает принятие этого закона.
- По его словам, закон предусматривает заключение межправительственных договоров о передаче в аренду или в долг с отсроченной оплатой за использование военного вооружения США. Сам акт рассчитан на 2022 и 2023 годы.
- Украина получит высокотехнологичное оружие, поставки которого будут сопровождаться учениями бойцов Вооруженных сил Украины. Главным является то, что закон позволяет президенту США не согласовывать каждый раз эту помощь с Конгрессом – это значительно ускорит получение оружия и другой помощи.
- Кроме того, ленд-лиз, среди прочего, предусматривает развертывание военных, логистических и промышленных мощностей – как в США, так и в Украине. Американский оборонно-промышленный комплекс запустит производство новой техники и оружия, что будет отвечать нашим потребностям.
Видео к теме – стало известно, что США поставляют Украине