Ленд-лиз настолько выгоден, что некорректно называть его ссудой, – Зеленский

На днях президент США Джо Байден подписал ленд-лиз для Украины. Теперь Украина получит доступ к современному оружию. И это настолько выгодно, что называть ленд-лиз ссудой некорректно.

Об этом сказал Владимир Зеленский во время вечернего обращения, сообщает 24 канал.

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По словам президента, не случайность, что закон о ленд-лизе для Украины подписали именно 9 мая.

"Я благодарен лично Президенту Байдену за эту поддержку, за это решение и за такой символизм. Потому что мы сейчас защищаем свободу и право на жизнь для всех свободных народов в войне против тирании, которая представляет для Европы не меньшую угрозу, чем была 80 лет назад", – подчеркнул Зеленский.

Он объяснил, что ленд-лиз – это схема передачи нам всего, что необходимо для обороны.

Хотя формально это как заем, но по сути он настолько выгоден, что называть его ссудой некорректно. Во-первых, мы получим доступ к современному оружию, боеприпасам, оборудованию, и нам не нужно искать варианты, как за это все заплатить. Во-вторых, это ускорит поставки,

– заявил Зеленский.

Ведь, как заметил президент, теперь с ленд-лизом Президенту США не нужно будет согласовывать с Конгрессом, какую помощь он оказывает.

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Смотрите вечернее обращение Зеленского за 11 мая:

Что такое ленд-лиз для Украины: коротко

президент США Джозеф Байден вечером 9 мая подписал закон о ленд-лизе для Украины. Глава Офиса Президента Андрей Ермак в деталях объяснил, что именно предусматривает принятие этого закона.

По его словам, закон предусматривает заключение межправительственных договоров о передаче в аренду или в долг с отсроченной оплатой за использование военного вооружения США. Сам акт рассчитан на 2022 и 2023 годы.

Украина получит высокотехнологичное оружие, поставки которого будут сопровождаться учениями бойцов Вооруженных сил Украины. Главным является то, что закон позволяет президенту США не согласовывать каждый раз эту помощь с Конгрессом – это значительно ускорит получение оружия и другой помощи.

Кроме того, ленд-лиз, среди прочего, предусматривает развертывание военных, логистических и промышленных мощностей – как в США, так и в Украине. Американский оборонно-промышленный комплекс запустит производство новой техники и оружия, что будет отвечать нашим потребностям.

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