Ленд-лиз США угробит путинскую Россию, это понятно, – Яковенко
Соединенные Штаты активно поддерживают Украину. Президент США Джозеф Байден планирует вечером 9 мая подписать закон о ленд-лизе.
В Кремле понимали, что это обязательно произойдет. Об этом 24 каналу заявил российский журналист Игорь Яковенко.
Актуально Вечером 9 мая Байден планирует подписать закон о ленд-лизе для Украины
По его мнению, удавка вокруг путинского режима в России затягивается все сильнее.
Лэнд-лиз угробит путинскую Россию. Это более или менее понятно было,
– подчеркнул российский журналист.
Как ленд-лиз повлияет на путинскую Россию
Российским властям было понятно, в частности, что это совсем уничтожит российскую экономику. Соответственно, как пояснил Яковенко, производство оружия Россией будет под серьезным вопросом.
По его словам, все больше россиян хотят дистанцироваться от токсического режима, напрямую от Владимира Путина и войны, которую он ведет против Украины.
На вопрос ведущего, специально ли Джо Байден выбрал для подписания закона о ленд-лизе 9 мая, Игорь Яковенко предположил, что это только совпадение.
Заметим, что посол Украины Андрей Мельник предложил Германии также одобрить ленд-лиз для Украины. Он подчеркнул, что того оружия, которое Берлин поставляет Киеву, недостаточно для победы в войне.Ленд-лиз для Украины: что следует знать
- Соединенные Штаты Америки поддержали ленд-лиз Украины 28 апреля. Напомним, что последний раз такую программу использовали еще во время Второй мировой войны.
- Эта процедура фактически позволяет "дарить" вооружение с положениями, предусматривающими, что страны-получатели произведут выплату США позже.
- Кроме того, ленд-лиз предполагает, в частности, сокращение бюрократической составляющей. А это – ускорит передачу Украине военного оборудования и других важных поставок.
- После того как Джо Байден вечером 9 мая подпишет закон, Украина сможет предоставлять США список необходимого оружия.
- Штаты смогут поставлять украинским защитникам танки, самолеты системы ПВО.
- Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что решение Белого дома поставлять вооруженным силам Украины оружие означает одно – США уверены в победе нашего государства.
- Резников также объяснил, что ленд-лиз – это фактически участие в войне, но без войска.