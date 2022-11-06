Об этом 24 каналу рассказал политический аналитик, историк (США) Армен Чибухчан. Ранее сообщалось, что то, что предоставляет нам сегодня США – бесплатно.

Важно Стратегический замысел: почему США до сих пор поставляют Украине оружие не в рамках ленд-лиза

Ленд-лиз начался с первых дней войны

Чибухчан отметил, что ленд-лиз начался с первых дней войны. Наши ожидания о том, что ленд-лиз – это караваны кораблей со всем возможным оружием понятны, но сейчас им не место. Ленд-лиз – это фактически покупка вооружения в долг, в частности, Великобритания только в 2006 году рассчиталась полностью за ленд-лиз времен Второй мировой войны.

США не хотят, чтобы Украина попала под огромные долги, потому что, если сейчас заработает классический ленд-лиз, это будут астрономические суммы для Украины. Потому конгресс США выделяет финансовую помощь. Из этой суммы выделяют средства на оружие, средства на финансовую поддержку – это и есть тот же ленд-лиз,

– отметил политический аналитик.

Необходимость вооружения

Он продолжил, что в США генералы, эксперты, аналитики просчитывают целесообразность поставок того или иного вооружения в Украину. В частности, не факт, что украинские пилоты будут эффективно использовать самолеты F-16, на которых нужно долго учиться. Также не факт, что американские тяжелые танки будут эффективны в украинском черноземе.

"Украинцам передают технику, на которой быстро учатся солдаты и начинают эффективно использовать. А вот в случае с самолетами, танками мы не знаем, насколько быстро это удастся сделать. Кроме того, мы не знаем, насколько те же модернизированные Т-72 лучше или хуже американских танков", – подчеркнул историк.

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Классический ленд-лиз

По его словам, классический лендлиз может заработать, если конгресс заблокирует помощь Украине. Правда, на следующий год конгресс успеет выделить Украине 50 миллиардов. Так, в 2023 году будет сохраняться такая же тенденция ленд-лиза.

То есть Украина не будет подпадать под долги. США покупают, США передают Украине,

– подчеркнул Чибухчан.

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