Про це 24 каналу розповів політичний аналітик, історик (США) Армен Чібухчян. Раніше повідомлялось про те, що надає нам сьогодні США – безкоштовно.

Важливо Стратегічний задум: чому США досі постачають Україні зброю не у межах ленд-лізу

Лендліз почався з перших днів війни

Чібухчян зазначив, що лендліз почався з перших днів війни. Наші очікування про те, що лендліз – це каравани кораблів з усією можливою зброєю зрозумілі, але нині їм не місце. Лендліз – це фактично купівля озброєння в борг, зокрема, Велика Британія лише в 2006 році розрахувалась повністю за лендліз часів Другої світової війни.

США не хочуть, щоб Україна потрапила під величезні борги, бо якщо зараз запрацює класичний лендліз, це будуть астрономічні суми для України. Тому конгрес США виділяє фінансову допомогу. З цієї суми виділяють кошти на зброю, кошти на фінансову підтримку – це і є той самий лендліз,

– зауважив політичний аналітик.

Необхідність озброєння

Він продовжив, що у США генерали, експерти, аналітики прораховують доцільність постачання того чи іншого озброєння до України. Зокрема, не факт, що українські пілоти ефективно використовуватимуть літаки F-16, на яких треба довго вчитись. Так само не факт, що американські важкі танки будуть ефективні в українському чорноземі.

"Українцям передають техніку, на якій швидко вчаться солдати й починають ефективно використовувати. А ось у випадку з літаками, танками ми не знаємо, наскільки швидко це вдасться зробити. Крім того, ми не знаємо, наскільки ті ж модернізовані Т-72 краще або гірше американських танків", – наголосив історик.

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Класичний лендліз

За його словами, класичний лендліз може запрацювати, якщо конгрес заблокує допомогу Україні. Щоправда, на наступний рік конгрес встигне виділити Україні 50 мільярдів. Тож, у 2023 році буде зберігатись така ж тенденція лендлізу.

Тобто, Україна не буде підпадати під борги. США купують, США передають Україні,

– підкреслив Чібухчян.

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