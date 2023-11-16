Получил награду от Залужного: в боях у Авдеевки погиб герой "Моцарт"

В боях близ Авдеевки Донецкой области погиб герой Леонид Ищенко ("Моцарт"). Он был кавалером ордена "Золотой крест", который получил от Валерия Залужного.

О потере сообщила пресс-служба Каневского городского совета. Герою Ищенко было 44 года. Он служил старшим сержантом, командиром танка танкового взвода в 1-й отдельной Северской бригаде.

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Проклятая война продолжает приносить нестерпимую боль и горе в нашу общину. Есть еще одно страшное известие с фронта.

В ряды небесного войска стал кавалер ордена "Золотой крест" от Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного, 44-летний каневец Леонид Ищенко,

– говорится в сообщении.

Герой погиб 10 ноября 2023 года в боях Донецкой области. Он до последнего вздоха защищал Украину от российских окупантов.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибшего героя. Вечная память.

Героя похоронят 16 ноября на кладбище микрорайона Костянец. Украинцев предупредили, что церемония прощания начнется ориентировочно в 11:00 у культурного центра "Шевченко Hub".

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