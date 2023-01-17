Угрозы России изменились: Давыдюк объяснил важность передачи Украине оружия
Президент Польши Анджей Дуда собирает коалицию государств, готовых передать Украине танки Leopard 2. Таким образом они надеются сделать хотя бы бронетанковую бригаду. Появление такой техники в Украине будет очень символичным и нужным в этот момент.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, Польша вместе с Украиной и странами Балтии сейчас лидеры Европы. Именно они создают новую мировую историю.
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Заявление Дуды чрезвычайно символичное и нужное. Он вместе с премьер-министром Матеушем Моравецким является примером современных лидеров, на которых нужно равняться политикам из Франции, Германии и других стран. Украина, Польша и страны Балтии постепенно пробивают "броню" с предоставлением оружия для ВСУ.
Важно подать определенное количество танков – кто эскадрон, кто роту. 10 – 30. Неважно. Надо, чтобы первая партия "крестилась" на поле боя. И дальше все пойдет. Дуда начал это делать. И ему необходимо помогать объединять страны. Где-то он что-нибудь подтянет, где-то наш президент сядет за телефон и поможет,
– отметил Давидюк.
Угрозы России существенно изменились во время войны
По последнему опросу от Euroskopia, есть ряд стран Европы, большинство граждан которых готовы согласиться с прекращением войны в Украине даже с учетом потери ею территорий. Как считает Давидюк, некоторые европейцы устали от трагических новостей о боевых действиях и хотят этого не видеть. Это принципиально неправильная позиция.
Украинцы – чрезвычайно мобилизованные, образованные и медиаграмотные. Они не позволят Европе отвлечься от войны. Да и за все время с полномасштабного вторжения сопротивление украинцев существенно изменило месседжи России.
Не будет такого, что кто-то будет нас сливать и мы будем молчать, сложив лапки. Война начиналась с фразы "нравится – не нравится". Россия угрожала нас разорвать и уничтожить. А сейчас уже угрожает собственным распадом, если Запад и дальше будет помогать Украине. Это деградация российского месседжа,
– отметил Давидюк.
Украина, Польша и страны Балтии – новые лидеры Европы – Давидюк: смотрите видео
Это свидетельствует о беспомощности российских оккупантов, которые не могут изменить ситуацию в войне. Именно в этот момент появление танков Leopard 2 очень уместно. Так европейцы инвестируют в будущее всей Европы.
"Если они думают, что СМИ не будут показывать войну, и тогда этого не будет? Пройдет год-два, и россияне будут в вашей стране. Эти вещи нужно быстро сделать – помочь Украине освободить территории и демонтировать путинский режим. После этого поставить "стену" и пусть себе делают там, что захотят", – подчеркнул Давидюк.
Сколько танков Украина получит от Польши
- Анджей Дуда на выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе объявил, что Польша планирует передать Украине ориентировочно 14 танков.
- Он надеется, что другие государства также передадут Украине свои танки. Так можно будет хотя бы сформировать танковую бригаду.
- Польша передала Украине уже 260 советских танков. Они находились там еще со времен СССР.