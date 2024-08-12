В Бундестаге считают, что из-за "прорыва" на Курщине необходимо предоставить Украине дополнительные Leopard 2

Уже более 6 дней продолжается "прорыв" в Курской области. Глава комитета по обороне Бундестага Маркус Фабер заявил, что он происходит лучше, чем ожидалось.

По его словам, это может стать поводом для обсуждения вопроса об увеличении поставок немецких танков Leopard 2 в Украину. Кроме этого, по его мнению, события в Курской области демонстрируют то, что Путин ничего не контролирует.

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Как в Бундестаге комментируют "прорыв" на Курщине

Фабер отметил, что "прорыв" в Курске идет лучше, чем ожидалось.

Это заставляет агрессора отводить значительное количество войск с фронта на востоке. Это ослабляет напряженность там,

– отметил он.

Глава комитета по обороне Бундестага добавил, что ситуация в Курской области дает основания для обсуждения предоставления большего количества немецких танков Leopard 2 для Украины.

Фабер подчеркнул, "прорыв" в Курской области также демонстрирует российскому населению, что "их диктатор ничего не контролирует", а военное руководство "перегружено" этим.

"Хорошая основа для мирных переговоров с преемником Путина. И для переговоров с Путиным перед Международным уголовным судом", – резюмировал глава комитета.

Напомним, ранее Фабер заявлял, что якобы наступление ВСУ на Курскую область России является легитимным. Он также добавил, что это может склонить Кремль к прекращению войны против Украины.