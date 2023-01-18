Выкручивающийся как может: Шольц назвал новое условие для передачи Leopard 2

Канцлер Германии Олаф Шольц не раз отмечал, что его государство не будет предоставлять Украине тяжелые танки Leopard 2, пока этого не будут делать и другие государства. Однако желающих стран оказать такую помощь уже не менее пяти.

Теперь в Германии выдвинули новое условие предоставления Leopard 2 Украине. Олаф Шольц хочет, чтобы и США предоставили Украине свои танки.

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США должны присоединиться

Так, теперь канцлер Германии вроде бы готов поставить в Украину тяжелые танки при условии, что США предоставят свои боевые танки Abrams. По данным западных СМИ, об этом он лично заявил президенту США Джо Байдену во время телефонного разговора. Каким будет решение Штатов – пока неизвестно.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Олаф Шольц также заявил, что Германия по согласованию с партнерами постоянно поставляет в Украину вооружение в больших количествах. В частности, говорится о:

системах ПВО,

артиллерийских пушках,

бронетранспортерах.

Почему решение Германии по поставке так важно

Предоставить Украине тяжелые танки Leopard 2 уже согласились ряд стран, среди которых Польша, Финляндия и Дания. Призвали поставить танки в Украину в Литве. Так, ее президент Гитанас Науседа заявил в Давосе: "Мы находимся в ситуации, когда требуется более жесткая приверженность поставкам бронетехники в Украину".

Более того, к требованию присоединились также представители других стран ЕС, а также Европарламент и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Однако для того, чтобы они уничтожали оккупантов на фронте, Германия должна сказать свое "да". Такая передача без согласия правительства этой страны невозможна – федеральное правительство должно одобрять каждую поставку другой стране.



Почему Украине нужны танки Leopard / Инфографика 24 канала

Польша и поставка Leopard 2 Украине