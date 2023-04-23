Министр обороны Испании Маргарита Роблес рассказала журналистам, когда можно ожидать танки в Украине. Она также сообщила, что говорится о шести Leopard 2.

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Когда танки Leopard 2 прибудут в Украину

Министерство обороны заявило, что танки Leopard 2 уже покинули портовый испанский город Сантандер на севере страны. Их отправили "вместе с 20 тяжелыми транспортными средствами".

Через шесть дней, транзитом через другую страну, они будут в Украине,

– заявила Маргарита Роблес.

Следует добавить, что после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн-10", министр обороны Испании заявила о передаче еще четырех танков Вооруженным Силам Украины.

До этого Мадрид обещал Украине только шесть танков. Тогда же, 15 марта, Маргарита Рабле объявила, что Испания передаст нам еще новую партию бронетранспортеров TOA M113 – бронированных гусеничных транспортных средств, перевозящих боевые подразделения.

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Танки обещали отправить после Пасхи

В конце марта испанские СМИ со ссылкой на правительственные источники написали, что шесть танков Leopard 2 перед отправкой находились на ремонте.

Тогда говорилось, что танки уже отремонтировали на заводе в Севилье.

Технику планировали перевезти по морю в Польшу после того, как они получат боевую сертификацию. Уже из соседней страны шесть Leopard 2 должны были доставить в Украину.