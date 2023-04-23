Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес розповіла журналістам, коли можна очікувати танки в Україні. Вона також повідомила, що мовиться про шість Leopard 2.

Зауважте Парк Leopard 2 зростає: Данія та Нідерланди передадуть ще партію танків

Коли танки Leopard 2 прибудуть в Україну

Міністерка оборони заявила, що танки Leopard 2 вже покинули портове іспанське місто Сантандер, що на півночі країни. Їх відправили "разом з 20 важкими транспортними засобами".

За шість днів, транзитом через іншу країну, вони будуть в Україні,

– заявила Маргарита Роблес.

Варто додати, що після засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн-10", міністерка оборони Іспанії заявила про передачу ще чотирьох танків Збройним Силам України.

До цього Мадрид обіцяв Україні тільки шість танків. Тоді ж, 15 березня, Маргарита Рабле оголосила, що Іспанія передасть нам ще й нову партію бронетранспортерів TOA M113 – броньованих гусеничних транспортних засобів, які перевозять бойові підрозділи.

Зауважте Понад 100 танків для ЗСУ від світу: які країни та скільки бойових машин передадуть

Танки обіцяли відправити після Великодня

Наприкінці березня іспанські ЗМІ з посиланням на урядові джерела написали, що шість танків Leopard 2 перед відправленням перебували на ремонті.

Тоді мовилось, що танки вже поремонтували на заводі у Севільї.

Техніку планували перевезти морем до Польщі після того, як вони отримають бойову сертифікацію. Вже з сусідньої країни шість Leopard 2 мали доправити в Україну.