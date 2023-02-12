Пока без "зрады": почему остановилась передача танков Украине от Нидерландов

В Нидерландах сообщили, что все-таки не передадут Украине современные танки Leopard 2. Однако, не стоит сразу воспринимать такую новость негативно.

Такое мнение 24 Каналу выразил Игорь Чаленко – глава Центра анализа и стратегий. Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что правительство рассматривает возможность покупки арендованных у Германии танков, чтобы передать их украинцам.

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Речь идет о 18 боевых танках Leopard 2A6. Однако впоследствии министр обороны Нидерландов Карин Гильдур Оллонгрен сообщила, что Германия не согласилась на такой шаг.

Нидерланды не давали конкретных обещаний

Глава Центра анализа и стратегий считает, что не стоит воспринимать такое заявление Нидерландов как категорический отказ предоставлять Украине танки.

Я не думаю, что здесь "зрада". Когда Марк Рютте говорил, что изучит этот вопрос, его слова именно это и означали – только изучение вопроса. Это не значит, что точно будет положительный ответ по конкретным танкам,

– сказал Чаленко.

По его словам, еще один немаловажный момент – в Нидерландах говорят о невозможности предоставления танков Leopard 2 именно сейчас. Очевидно, что данная тема продолжает прорабатываться.

Игорь Чаленко объяснил позицию Нидерландов: смотрите видео

Другие танки от Нидерландов

Глава Центра анализа и стратегий подчеркнул, что не стоит забывать о другой помощи от Амстердама. Он напомнил, что Нидерланды вместе с Германией и Данией передадут Киеву, по меньшей мере, сотню старых боевых танков Leopard 1A5.

Открывается картина, что можно отправить Киеву сразу большое количество таких танков. Поэтому не нужно зацикливаться на конкретной модели – Leopard 2 или какие-то другие,

– сказал Чаленко.

Он добавил, что в целом при предоставлении Украине танков учитывается несколько важных моментов.

Во-первых, количество танков.

Во-вторых, возможность своевременно доставить их в Украину.

В-третьих, вопрос логистики. Эти танки должны находиться в исправном состоянии. Также должна быть система, чтобы их можно было обслуживать.

Роль танков в весеннем наступлении ВСУ

Глава Центра анализа и стратегий подчеркнул, что сейчас западные партнеры определяют именно те модели танков, которые можно было бы передать Украине в большом количестве и как можно быстрее.

Игорь Челенко Глава Центра анализа и стратегий Важно все это собрать вместе, и чтобы оно нормально работало не только с точки зрения защиты украинской земли. Не забывайте, что ВСУ планируют наступление весной. В таких условиях танки – крайне важный элемент, который должен быть абсолютно готов к этой кампании.

Поэтому не стоит зацикливаться на том, что Нидерланды пока не дают Украине именно танки Leopard 2. Впрочем, Киеву следует поддерживать диалог с властями страны и обратиться с просьбой рассмотреть другие варианты военной помощи, которую сейчас может предоставить Амстердам.

Военная помощь для Украины: коротко