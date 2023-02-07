Германия передаст Украине Leopard 2: известно, когда будут первые танки

Украина в скором времени получит первые танки Leopard 2 от Германии. Об этом во время своего визита в Киев подчеркнул Борис Писториус.

Но на этот момент нужно будет немного подождать, ведь наши военные только отправились на учебу. После овладения немецких танков Leopard 2 они вернутся, а вместе с ними прибудут и самые тяжелые боевые машины.

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Первые Leopard будут скоро

Писториус 7 февраля общался не только со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. У него также была возможность встретиться с президентом Владимиром Зеленским. По результатам встреч стало известно, что первые танки Leopard 2 A6 Украина получит в конце марта.

В интервью немецкому изданию Bild Писториус также заявлял, что первые танки в Украину прибудут к концу марта. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что вскоре украинские военные будут проходить учения, чтобы овладеть машинами.

Сегодня я встретил и попрощался с украинскими солдатами, которые сейчас направляются в Германию. Мы выполняем график, теперь дело за другими, что касается дальнейшего снабжения. Желание явно есть,

– подчеркнул он.

Украина получит еще и Leopard 1

Это после встречи с главой оборонного ведомства Германии отметил Алексей Резников. Он заметил, что к лету наше государство получит 20 – 25 таких танков. А к концу года будет говориться об около 80. Еще в течение 2024 года нас обеспечат более 100 танками Leopard 1.

Это минимум три батальона, включая материалы, которые нужно будет докупить, запасные части, амуницию и обучение. И, конечно же, не забываем о поставках Украине боевых танков Leopard 2 A6 в количестве 14 единиц,

– подчеркнул он.

Напоследок заметим, что в Киев Писториус прибыл 7 февраля не с пустыми руками. Он привез с собой "первый" немецкий танк Leopard 2. Кроме того, во время встречи главы оборонных ведомств анонсировали еще больше позитивных новостей для Украины.



Характеристики немецких танков Leopard 2 / Инфографика 24 Канала

Одна из тем, которую обсуждали Писториус и Резников в Киеве, – ускорение производства боеприпасов для Украины. Речь, в том числе, и о ракетах для систем ПВО. Кроме того, немецкий министр подчеркнул, что не может быть никаких сомнений в том, что Берлин стоит и будет "стоять на стороне" нашего государства.