Десять танков Leopard и 2 системы ПВО: что Шольц передаст Украине уже скоро

Берлин пообещал Киеву передать новую партию вооружения. Стало известно, что уже в ближайшее время получат наши защитники на фронте.

2 декабря в Киев с неанонсированным визитом прибыл канцлер Германии Олаф Шольц. Он объявил о передаче Украине оружия на 650 миллионов евро до конца 2024 года, передает 24 Канал со ссылкой на Die Rheinpfalz.

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Что будет содержать новый пакет военной помощи от Берлина

Отмечается, что в пакет помощи войдут две системы ПВО Iris-T, 10 танков Leopard 1A5, 30 танков М84 и 30 БМП М-80.

Также Германия предоставит 6000 неуправляемых и 500 управляемых ракет, и 4 тысячи беспилотников компании Helsing.

Как пишет немецкое издание, эта помощь является частью анонсированного пакета военной помощи еще в октябре. Тогда Олаф Шольц и Владимир Зеленский встретились в Берлине. Канцлер сообщил украинскому президенту, что Германия при поддержке Бельгии, Дании, Норвегии предоставит Киеву пакет военной помощи на 1,4 миллиарда евро до конца года.

К слову, Зеленский прокомментировал визит Шольца в Киев.